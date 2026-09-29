XRP Prognose 2026: 724 Millionen Dollar von Walen treffen auf die Oktober-Escrow-Flut

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Wale haben in fünf Tagen 470 Millionen XRP im Wert von 724 Millionen Dollar gekauft, und ein einzelner Wal zog am 28. September 580 Millionen Token von den Börsen ab. Spot-XRP-ETFs verzeichneten Zuflüsse von 75,59 Millionen Dollar, die elfte Woche in Folge. Dennoch steht XRP bei 1,48 Dollar, rund zwei Prozent unter dem Vortag. Am 1. Oktober öffnet Ripple das nächste Escrow-Fenster mit bis zu einer Milliarde XRP. Die Kursentwicklung von XRP hängt davon ab, ob die Wal-Nachfrage und die ETF-Zuflüsse das Escrow-Angebot auffangen können. Dieser Artikel analysiert die On-Chain-Daten, die technischen Marken und einen Presale, der sich parallel füllt.

XRP Prognose: Wal-Käufe und ETF-Zuflüsse prallen auf die Milliarden-Escrow-Freigabe

Wale mit Beständen zwischen 100.000 und 100 Millionen XRP steigerten ihre Positionen in fünf Wochen um 2,8 Prozent laut crypto.news. Am 25. September bewegte Whale Alert 90 Millionen XRP von Uphold in eine unbekannte Wallet. Am 28. September zog ein weiterer Wal 580 Millionen XRP in sieben Transaktionen im Gesamtwert von 900 Millionen Dollar von den Börsen ab laut Blockonomi. Die Börsenreserven an XRP fielen innerhalb von 24 Stunden um 2,48 Prozent.

Die fünf gelisteten Spot-XRP-ETFs zogen in der Handelswoche bis zum 25. September insgesamt 75,59 Millionen Dollar an laut BeInCrypto, ihre stärkste Woche seit Ende August. Die kumulativen Nettozuflüsse in XRP-ETFs erreichten damit 1,79 Milliarden Dollar. Bitwise und Franklin Templeton kauften am 26. September gemeinsam XRP im Wert von 22,65 Millionen Dollar.

Am 1. Oktober öffnet sich das nächste Ripple-Escrow-Fenster mit bis zu einer Milliarde XRP, was beim aktuellen Kurs rund 1,55 Milliarden Dollar an möglichem Angebot bedeutet. XRP handelt bei 1,48 Dollar, nachdem der Kurs am Wochenende unter Verkaufsdruck geriet. ChartNerd sieht bei einem Schlusskurs über dem 50-Wochen-EMA Potenzial in Richtung 1,80 bis 1,90 Dollar, doch Kalshi setzt mit 70 Prozent Wahrscheinlichkeit auf einen Kurs unter einem Dollar noch 2026. Bei 96 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung messen sich die nächsten Schritte in Prozent, nicht in Vielfachen, und genau dort beginnt eine andere Art von Rechnung.

Pepeto bringt die Produkte, bevor das Listing den Kurs setzt

XRP mit 96 Milliarden Dollar Bewertung kann die explosiven Renditen früherer Zyklen nicht wiederholen. Genau diese Grenze lenkt den Blick auf Projekte, die ihren gesamten Preispfad noch vor sich haben.

Pepeto betritt diese Rally als Meme-Ökosystem, das darauf ausgelegt ist, Aufmerksamkeit vom ersten Tag an in Wert umzuwandeln. Der Pepe-Mitgründer hat die bekannten 420 Billionen Token schon einmal in einen Vermögenswert von 11 Milliarden Dollar verwandelt, ganz ohne Produkte dahinter. Dieses Mal kamen die Produkte zuerst. PepetoSwap gibt den Haltern eine funktionierende Börse, die echtes Handelsvolumen erzeugt, statt nur Versprechen zu liefern.

Dieses Volumen braucht Treibstoff, deshalb zieht eine Cross-Chain-Bridge gezielt Kapital von anderen Netzwerken an, und Kapital, das leicht ankommt, kommt in großem Umfang. SolidProof hat die gesamten Verträge geprüft und verifiziert, bevor das erste Presale-Kapital ankam, was erklärt, warum bereits 10,38 Millionen Dollar bei 0,000000188 Dollar pro Token eingeflossen sind. Käufer prüften den Code, sahen die Tools und handelten.

Jede Ebene speist die nächste, denn die Börse erzeugt Volumen und die Bridge speist dieses Volumen mit frischem Kapital. Dieses knappe Angebot trifft auf die volle Börsennachfrage, sobald das erwartete Binance-Listing eintritt. Die Wallets, die jetzt bei Pepeto einsteigen, sitzen unterhalb des Preises, den dieses Zusammentreffen setzen wird. Diese Lücke zwischen Presale-Kosten und Listing-Nachfrage ist der Grund, warum frühe Presale-Einstiege in früheren Zyklen die größten Renditen erzielt haben. Der aktuelle Presale-Preis bietet das Renditepotenzial, das nach einem Börsenlisting in dieser Form nicht mehr verfügbar sein wird.

Fazit

Die XRP Prognose dieser Woche bestätigt eine Regel, die sich in jedem Krypto-Zyklus wiederholt. Die größten Renditen gingen an diejenigen, die positioniert waren, bevor die Schlagzeilen erschienen. Der Pepeto-Presale füllt sich, während Sie dies lesen, und der Pepe-Mitgründer hat 420 Billionen Token schon einmal in 11 Milliarden Dollar verwandelt. Dieses Mal stehen eine Börse, Bridge-Infrastruktur und ein SolidProof-Audit dahinter. Das Listing-Fenster schließt sich, und der Presale auf der offiziellen Pepeto-Website bietet den Einstieg, den es nach dem Börsenstart nicht mehr geben wird.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Was sagt die aktuelle XRP Prognose?

XRP notiert bei 1,48 Dollar nach einem Wochenplus von rund acht Prozent. Wale kauften XRP im Wert von 724 Millionen Dollar, und Spot-ETFs verzeichneten ihre elfte Zufluss-Woche in Folge.

Was ist Pepeto?

Pepeto ist ein Meme-Ökosystem vom Mitgründer des originalen Pepe-Coins mit PepetoSwap, Bridge-Zugang und einem öffentlichen SolidProof-Audit, das aktuell im Presale vor einem erwarteten Binance-Listing erhältlich ist. Der vollständige Presale ist auf der offiziellen Pepeto-Website zugänglich.