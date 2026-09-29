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Vancouver, BC / 28. September 2026 / IRW-Press / Copper One Resources Corp. ("Copper One" oder das "Unternehmen") (CSE: CEXY | OTC: CEXYF | FWB: IW8 | WKN: A42AGR) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen Bezug nehmend auf die Pressemitteilung vom 20. Juli 2026 den Erwerb (die "Transaktion") aller ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien der Rooinek Mining Corp. ("Rooinek"), einer nach dem Recht des Bundesstaates Nevada gegründeten Gesellschaft, von den Aktionären von Rooinek (die "Rooinek-Aktionäre") gemäß den Bedingungen einer am 8. Juli 2026 in Kraft getretenen Aktientauschvereinbarung (die "Aktientauschvereinbarung") abgeschlossen hat. Rooinek ist der eingetragene und wirtschaftliche Eigentümer einer 100-prozentigen Beteiligung an 108 Schürfrechten im US-Bundesstaat Utah, die als das Projekt Sport ("Sport" oder das "Projekt") bekannt sind.

Transaktionsbedingungen

Gemäß den Bestimmungen der Aktientauschvereinbarung erwarb Copper One alle ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien von Rooinek im Tausch gegen die Ausgabe von insgesamt 14.000.000 Stammaktien von Copper One (die "Gegenleistungsaktien") an die Rooinek-Aktionäre auf pro-rata-Basis entsprechend ihrem jeweiligen Aktienbesitz, und zwar auf der Grundlage von einer (1) Gegenleistungsaktie für jede (1) gehaltene Stammaktie von Rooinek. Die Gegenleistungsaktien wurden zu einem angenommenen Preis von 0,55 Dollar pro Gegenleistungsaktie ausgegeben. Sofern nicht anders angegeben, sind alle Dollarbeträge in dieser Pressemitteilung in kanadischen Dollar. Als Bedingung für den Abschluss durfte der Gesamtbetrag aller Verbindlichkeiten und sonstigen ausstehenden Zahlungsverpflichtungen von Rooinek 350.000 US-Dollar nicht übersteigen.

Alle Abschlussbedingungen wurden erfüllt, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf (a) den Erhalt aller erforderlichen Zustimmungen und Genehmigungen durch jede Partei, einschließlich der Genehmigung durch die CSE, (b) die Tatsache, dass Rooinek das eingetragene und rechtliche Eigentum an einer 100-prozentigen Beteiligung an den das Projekt Sport umfassenden Schürfrechten erworben hat, (c) die Fertigstellung eines NI 43-101-konformen technischen Berichts über das Projekt Sport mit einem empfohlenen Arbeitsprogramm im Wert von mindestens 500.000 Dollar, (d) die Ausgabe der Gegenleistungsaktien an die Rooinek-Aktionäre, (e) die Richtigkeit und Wahrhaftigkeit der Zusicherungen und Gewährleistungen jeder Partei im Aktientauschvertrag in allen wesentlichen Punkten zum Abschlussdatum sowie (f) die Erfüllung der im Aktientauschvertrag enthaltenen Verpflichtungen und Auflagen durch jede Partei.

Im Zusammenhang mit der Transaktion waren von der Gesellschaft keine Vermittlungsgebühren oder Provisionen zu zahlen.

Bestimmung der Gegenleistung

Die vom Unternehmen im Zusammenhang mit der Transaktion zu zahlende Gegenleistung wurde im Rahmen von Verhandlungen zwischen voneinander unabhängigen Parteien zu marktüblichen Bedingungen zwischen dem Unternehmen und den Rooinek-Aktionären festgelegt, wobei unter anderem die geologischen Merkmale des Rooinek-Konzessionsgebietes, die Ergebnisse früherer Explorationsarbeiten, vergleichbare Transaktionen mit Liegenschaften ähnlicher geologischer Merkmale sowie der angenommene Preis pro Gegenleistungsaktie in Bezug auf den zum Zeitpunkt der Aushandlung der Aktientauschvereinbarung geltenden Marktpreis der Stammaktien des Unternehmens berücksichtigt wurden. Die Prüfung wurde von Rooineks Geschäftsleitung durchgeführt, die professionelle Geologen umfasst, die über eine Erfolgsgeschichte bei der Auffindung und dem Erwerb von für die Exploration und Entwicklung von Ressourcen sehr aussichtsreichen Konzessionsgebieten verfügen. Darüber hinaus gab Rooinek als aufschiebende Bedingung für den Aktientauschvertrag einen NI 43-101-konformen technischen Bericht über das Projekt Sport in Auftrag, in dem ein Arbeitsprogramm mit Explorationsausgaben in Phase 1 von mindestens 500.000 Dollar empfohlen wurde. Der Gesamtwert der für Rooinek zu zahlenden Gegenleistung in Höhe von 7.700.000 Dollar (bestehend aus 14.000.000 Gegenleistungsaktien zu einem angenommenen Preis von 0,55 Dollar pro Aktie) wurde auf der Grundlage der vorstehenden Analyse und des Schlusskurses der Stammaktien des Unternehmens an der Canadian Securities Exchange zum Zeitpunkt der Vereinbarung der Bedingungen der Transaktion ermittelt.

Offenlegung zum Erwerb durch den Verkäufer

Das Unternehmen hat das Projekt Sport nicht direkt von einem Verkäufer erworben, der es kürzlich von einem Dritten erworben hatte; vielmehr ist Rooinek seit dem ursprünglichen Abstecken der eingetragene und wirtschaftliche Eigentümer der Schürfrechte, die das Projekt Sport umfasst.

Offenlegung von Beziehungen

Nach Kenntnis des Unternehmens hatte keiner der Direktoren, leitenden Angestellten oder Insider des Unternehmens oder deren jeweilige verbundene Personen oder Unternehmen vor der Aushandlung der Transaktion eine Beteiligung an oder eine bestehende Beziehung zu Rooinek, den Rooinek-Aktionären oder deren jeweiligen Directors, leitenden Angestellten oder Insidern. Die Transaktion hat nicht zu einer neuen Kontrollperson des Unternehmens geführt.

Veräußerungsbeschränkungen

Die Gegenleistungsaktien unterliegen vertraglichen Veräußerungsbeschränkungen gemäß der Aktientauschvereinbarung und einer Haltefrist gemäß CSE-Richtlinie 6.1(4) und werden erst vier (4) Monate und einen (1) Tag nach dem Abschlussdatum der Transaktion zum Handel freigegeben.

Das Konzessionsgebiet

Das Projekt Sport besteht aus 108 Schürfrechten im US-Bundesstaat Utah. Als Voraussetzung für den Aktientauschvertrag wurde ein NI 43-101-konformer technischer Bericht über das Projekt Sport erstellt, in dem ein Arbeitsprogramm mit Explorationsausgaben der Phase 1 in Höhe von mindestens 500.000 Dollar empfohlen wurde. Im Zusammenhang mit der Transaktion wurden keine weiteren Patente, Lizenzen oder Genehmigungen erworben, die für die Exploration oder Entwicklung des Projekts Sport von Bedeutung sind. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass das Projekt Sport eine attraktive Explorationsmöglichkeit darstellt, und beabsichtigt, die Explorationsaktivitäten im Konzessionsgebiet gemäß den Empfehlungen des technischen Berichts voranzutreiben.

Das Unternehmen hat die verfügbaren geologischen Daten zum Projekt Sport geprüft, jedoch nicht alle historischen Explorationsinformationen unabhängig verifiziert; auf diese Informationen sollte daher kein Verlass gelegt werden.

Der Erwerb des Projekts Sport ergänzt die Strategie von Copper One, für die Exploration und Entwicklung von Ressourcen sehr aussichtsreiche Konzessionsgebiete zu identifizieren, zu erwerben und voranzutreiben, und verschafft dem Unternehmen zusätzliches Engagement auf einem höffigen Mineralexplorationsprojekt in einer bergbaufreundlichen Jurisdiktion.

Über Rooinek Mining Corp.

Rooinek Mining Corp. ist eine nach den Gesetzen des Bundesstaates Nevada gegründete Gesellschaft. Der einzige wesentliche Vermögenswert von Rooinek ist das Projekt Sport, das 108 Schürfrechte im US-Bundesstaat Utah umfasst. Nach Abschluss der Transaktion ist Rooinek eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens.

Über Copper One Resources Corp.

Der Geschäftsschwerpunkt von Copper One Resources Corp. liegt auf der Ermittlung, dem Erwerb und dem Ausbau potenzialreicher Kupfer-, Kupfer-Silber-Gold- und Kupfer-Molybdän-Projekte. Das Unternehmen will dazu beitragen, den zunehmenden globalen Bedarf an kritischen Metallen zu decken, die für die Elektrifizierung, die KI-Infrastruktur und Rechenzentren, für erneuerbare Energien, den Verteidigungssektor sowie die Modernisierung der Stromversorgungssysteme benötigt werden.

Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist der rund 156 Meilen (251 Kilometer) von der Stadt Reno entfernte Kupfer-Silber-Gold-Distrikt Majuba Hill in Nevada. Majuba Hill ist ein kupferführendes Porphyrprojekt im Explorationsstadium, das sich in einer führenden Bergbauregion mit hervorragender Infrastruktur befindet. Der Fokus der laufenden Explorationsarbeiten liegt hier auf der Bewertung der Dimension und Kontinuität eines großen Kupfer-Silber-Gold-Mineralisierungssystems.

Copper One hält außerdem 100 % der Anteile am Kupfer-Molybdän-Projekt Redonda, das sich nordöstlich von Campbell River in der Vancouver Mining Division in British Columbia befindet. Das Projekt von Distriktgröße erstreckt sich über eine Fläche von rund 2.746,46 Hektar (6.786 Acres) und umfasst neun Mineralclaims. Es beherbergt ein porphyrisches Kupfer-Molybdän-System innerhalb der vielversprechenden Coast Suture Zone, eines geologischen Gürtels, der für bedeutende Porphyr-Kupfer- und Skarnmineralisierungen bekannt ist. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass Redonda das Potenzial hat, sich zu einem bedeutenden langfristigen Explorations-Asset zu entwickeln, da im Rahmen der systematischen Exploration weiterhin die Ausdehnung und Kontinuität des mineralisierten Systems untersucht werden.

Darüber hinaus besitzt Copper One eine Option auf den Erwerb einer Beteiligung von bis zu 100 % am Konzessionsgebiet Redhill. Redhill befindet sich südlich der Gemeinde Ashcroft in British Columbia und liegt unmittelbar neben dem Trans-Canada Highway. Das 4.736 Hektar (11.704 Acres) große Konzessionsgebiet beherbergt eine vulkanogene Massivsulfidmineralisierung (VMS) mit guten Aussichten auf Funde von Kupfer, Zink, Silber und Gold, birgt aber auch Potenzial für eine epithermale Goldmineralisierung.

Copper One hält über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Rooinek Mining Corp. zudem eine 100-prozentige Beteiligung am Projekt Sport in Utah und erweitert damit das Portfolio des Unternehmens an nordamerikanischen Kupfer-Explorations-Assets.

Copper One entwickelt sein Portfolio durch systematische Exploration und moderne Geomodellierungen weiter und verfolgt bei der technischen Evaluierung einen disziplinierten Ansatz. Das Unternehmen setzt auch in Zukunft auf verantwortungsvolle Explorationspraktiken, technische Transparenz und die Schaffung langfristigen Werts für die Aktionäre durch eine disziplinierte Exploration und den Ausbau von Projekten mit Vorkommen kritischer Metalle in ganz Nordamerika.

Im Namen des Board of Directors von Copper One Resources Corp.:

"David Greenway"

David C. Greenway, CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Copper One Resources Corp.

Telefon: +1 (236) 788-0643

E-Mail: info@copperone.com

Website: www.copperone.com

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen

Diese Pressemitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze enthalten. Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Wenn in dieser Pressemitteilung Begriffe wie "voraussehen", "glauben", "schätzen", "erwarten", "anstreben", "planen", "prognostizieren", "könnte", "vorsehen" und ähnliche Wörter oder Ausdrücke verwendet werden, kennzeichnen diese zukunftsgerichtete Aussagen.

Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen zu folgenden Punkten: den erwarteten strategischen Vorteilen der Transaktion für das Unternehmen; den Plänen des Unternehmens hinsichtlich des Konzessionsgebietes "Rooinek" nach der Transaktion, einschließlich der Absicht des Unternehmens, die Explorationsaktivitäten auf dem Konzessionsgebiet "Rooinek" gemäß den Empfehlungen des technischen Berichts voranzutreiben; dem Zeitpunkt der Aufhebung der Weiterverkaufsbeschränkungen für die Gegenleistungsaktien; dem dem Konzessionsgebiet "Rooinek" beigemessenen Wert und der im Zusammenhang mit der Transaktion gezahlten Gegenleistung; sowie die allgemeinen Geschäftsziele, Explorationspläne und die strategische Ausrichtung des Unternehmens.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung als angemessen erachteten Annahmen, Schätzungen, Erwartungen und Einschätzungen der Unternehmensleitung und unterliegen zwangsläufig einer Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexplorationsbranche, einschließlich der der Mineralexploration und -erschließung innewohnenden Unsicherheit; das frühe Stadium der Exploration des Rooinek-Konzessionsgebiets, auf dem keine nachgewiesenen Mineralressourcen oder Mineralreserven vorliegen und derzeit kein operativer Betrieb stattfindet; Risiken im Zusammenhang mit dem Eigentumsrecht, dem Besitz und dem Zustand der Mineralclaims; Risiken im Zusammenhang mit dem der Akquisition beigemessenen Wert und der im Rahmen der Transaktion gezahlten Gegenleistung; Verwässerungseffekte für bestehende Aktionäre infolge der Ausgabe der Gegenleistungsaktien im Rahmen der Transaktion; das Vertrauen auf historische Explorationsdaten, die nicht unabhängig vom Unternehmen verifiziert wurden; Schwankungen der Rohstoffpreise; Änderungen der geltenden Gesetze, Vorschriften oder staatlichen Richtlinien in Kanada, den Vereinigten Staaten oder anderen relevanten Jurisdiktionen; Risiken im Zusammenhang mit dem operativen Betrieb in ausländischen Jurisdiktionen; allgemeine Wirtschafts-, Markt- und Geschäftsbedingungen; sowie alle sonstigen Risiken und Ungewissheiten, die von Zeit zu Zeit in den öffentlichen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens beschrieben werden, die auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) eingereicht werden. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegenden Annahmen angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig auf diese Aussagen verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen in ihrer Gesamtheit ausdrücklich diesem Warnhinweis. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

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