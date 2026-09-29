Dank der Zusammenarbeit können Banken USDC-Workflows in ihre bestehende Multi-Rail-Zahlungsinfrastruktur integrieren

Volante Technologies, der weltweit führende Anbieter von Payments as a Service (PaaS), hat heute eine strategische Zusammenarbeit mit Circle Internet Group, Inc. (NYSE: CRCL) ("Circle") bekannt gegeben. Circle ist ein führendes Unternehmen für internetbasierte Finanzplattformen und gibt USDC1 über regulierte Konzerngesellschaften aus. Ziel der Zusammenarbeit ist es, Finanzinstitute bei der Integration von Stablecoin-Zahlungs- und Abwicklungsfunktionen in ihre bestehenden Zahlungsprozesse zu unterstützen.

Im Rahmen der Kooperation integriert Volante USDC-Workflows in seine KI-gestützte Zahlungsplattform. Finanzinstitute können damit prüfen, wie sich Stablecoin-Aktivitäten mit bestehenden Zahlungswegen, operativen Kontrollen sowie On- und Off-Ramp-Anforderungen verbinden lassen, ohne dafür eine separate Infrastruktur für digitale Vermögenswerte aufbauen zu müssen.

Die Kunden von Volante, darunter vier der fünf weltweit führenden Banken im Firmenkundengeschäft und sieben der zehn größten US-Banken, können wichtige Workflows wie die Ausgabe und Einlösung von USDC, die Registrierung von Empfänger-Wallets, die Bereitstellung von Mitteln, Benachrichtigungen und die Ausführung von Wallet-zu-Wallet-Zahlungen innerhalb ihrer bestehenden Zahlungsinfrastruktur prüfen.

Die Zusammenarbeit spiegelt einen breiteren Branchentrend hin zu Multi-Rail-Zahlungsarchitekturen wider, die traditionelle Zahlungssysteme mit neuen Formen des digitalen Werttransfers verbinden. Circle und Volante ermöglichen es Banken zu prüfen, wie sich Stablecoins wie USDC in bestehende Betriebsmodelle integrieren lassen. So können sie neue Ansätze für Zahlungen, Abwicklung und Liquiditätstransfers erproben und zugleich die für den institutionellen Einsatz erforderlichen Governance-Strukturen, Kontrollen und Interoperabilität gewährleisten.

Nikhil Chandhok, Chief Product and Technology Officer bei Circle, erklärt:

"Stablecoins werden zu einem immer wichtigeren Bestandteil moderner Zahlungsinfrastrukturen. Finanzinstitute benötigen daher praxistaugliche Möglichkeiten, um zu verstehen, wie sich digitale US-Dollar in ihre bestehenden Abläufe integrieren lassen. Genau das ermöglicht unsere Zusammenarbeit mit Volante: Wir bringen USDC-Funktionen in die Systeme, Kontrollen und Prozesse, die Banken bereits nutzen, und unterstützen sie beim Übergang von der Erprobung zur operativen Umsetzung."

Deepak Gupta, Chief Product, Engineering and Delivery Officer bei Volante Technologies, ergänzt:

"Bei der Einführung von Stablecoins geht es für Banken nicht darum, eine separate Infrastruktur für digitale Vermögenswerte aufzubauen. Entscheidend ist vielmehr, einen neuen Zahlungsweg in die bereits vorhandene Zahlungsinfrastruktur zu integrieren. Schon bald können Kunden von Volante USDC-Workflows auf unserer KI-gestützten Zahlungsplattform testen und erproben, wie sich Stablecoin-Aktivitäten mit bestehenden Zahlungswegen, operativen Kontrollen sowie On- und Off-Ramp-Anforderungen koordinieren lassen. Wir freuen uns darauf, die Zusammenarbeit rund um Circle Mint, mögliche gemeinsame Vermarktungsaktivitäten und USDC über Volante weiter auszubauen."

Weitere Informationen unter volantetech.com.

____________________________ 1 USDC wird von regulierten Unternehmen von Circle ausgegeben. Eine Liste der behördlichen Zulassungen von Circle finden Sie unter circle.com/legal/licenses.

Über Circle Internet Group, Inc.

Circle (NYSE: CRCL) ist eines der weltweit führenden Unternehmen für internetbasierte Finanzplattformen und schafft mit programmierbarer Blockchain-Infrastruktur, digitalen Vermögenswerten und Zahlungsanwendungen die Grundlage für eine offenere und global vernetzte Wirtschaft. Die Plattform von Circle umfasst das weltweit größte, auf USDC basierende Stablecoin-Netzwerk, das Circle Payments Network für den weltweiten Geldtransfer sowie Arc, eine für Unternehmen entwickelte Blockchain, die als "Economic OS" des Internets konzipiert ist. Unternehmen, Finanzinstitute und Entwickler nutzen Circle, um vertrauenswürdige Finanzinnovationen auf globaler Ebene voranzutreiben. Weitere Informationen erhalten Sie unter circle.com.

Über Volante Technologies

Volante Technologies ist der weltweit anerkannte Partner von Finanzunternehmen für die Modernisierung des Zahlungsverkehrs. Die ISO-native und Cloud-native Multi-Cloud-PaaS-Plattform von Volante kombiniert Agentic AI mit Low-Code-Funktionen. Sie ermöglicht Finanzinstituten, nationale und globale Zahlungswege schnell und eigenständig zu modernisieren und zu betreiben und täglich Millionen geschäftskritischer Transaktionen im Wert von Billionen zu verarbeiten. Zu seinen Kunden zählen vier der fünf weltweit führenden Geschäftsbanken, sieben der zehn größten US-Banken und zwei der weltweit größten Kartennetzwerke. Weitere Informationen sind erhältlich unter volantetech.com und linkedin.com/company/volante-technologies.

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