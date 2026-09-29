Vertriebsvereinbarung mit der ContraCare GmbH zur Markteinführung von DERMALYTICA, wodurch für deutsche Ärzte die KI-gestützte Technologie von DermaSensor zur Erkennung von Hautkrebs verfügbar ist

DermaSensor Inc., ein führender Anbieter von KI-gestützter Technologie zur Einschätzung des Hautkrebsrisikos, gab heute die Markteinführung von DermaSensor in Deutschland durch eine Vertriebsvereinbarung mit der ContraCare GmbH bekannt. Dies stellt einen bedeutenden Meilenstein in der internationalen Expansion von DermaSensor dar, nachdem das Unternehmen kürzlich die CE-Kennzeichnung der Klasse IIb gemäß der Medizinprodukteverordnung (MDR) der Europäischen Union erhalten und eine Zusammenarbeit mit dem National Health Service (NHS) im Vereinigten Königreich begonnen hat.

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Skin Cancer Detection, Simplified.

Im Rahmen der Vereinbarung wird DermaSensor Inc. seine Medizinprodukte an die ContraCare GmbH liefern. Diese wird den Vertrieb von DermaSensor in Deutschland, Österreich und der Schweiz übernehmen und Mietverträge mit qualifizierten medizinischen Fachkräften abschließen, die in der Beurteilung und Behandlung von Hautläsionen geschult sind. Dieser erste Schritt in den europäischen Markt richtet sich vor allem an führende Dermatologen, da diese für die Validierung neuer Technologien aufgrund ihrer Fachkompetenz eine wichtige Rolle spielen. Die Markteinführung fällt zeitlich mit dem EADV-Kongress 2026 und dem AI in Dermatology Summit 2026 zusammen, die beide diese Woche in Wien stattfinden.

Um eine eigenständige Marktpräsenz für DermaSensor aufzubauen und eine klare Positionierung bei deutschen Ärzten zu fördern, betreibt ContraCare sein DermaSensor-Geschäft unter der eingetragenen Marke DERMALYTICA ein Geschäftsbereich der ContraCare GmbH. Unter diesem Markennamen wird ContraCare die Einbindung von Ärzten und die Vermarktung von DermaSensor auf den Märkten in Deutschland, Österreich und der Schweiz vorantreiben.

"Deutschland ist ein wichtiger Markt in unserer europäischen Vermarktungsstrategie und bietet die Chance, mehr Ärzten eine objektive Risikobewertung für Hautkrebs direkt am Behandlungsort zugänglich zu machen", sagte Cody Simmons, Mitgründer und CEO von DermaSensor "Nachdem wir nun die CE-Kennzeichnung der Klasse IIb erhalten haben, konzentrieren wir uns auf die Zusammenarbeit mit starken Vertriebspartnern, die ihre Märkte kennen und dazu beitragen können, den Zugang zu unserer Technologie zu erweitern. ContraCare bietet über DERMALYTICA die erwünschte Marktpräsenz in Deutschland."

DermaSensor ist ein tragbares, nicht-invasives medizinisches Gerät, das mithilfe von optischer Spektroskopie und künstlicher Intelligenz verdächtige Hautveränderungen auf Krebs untersucht. Das Gerät liefert direkt am Behandlungsort ein objektives Ergebnis, das als Entscheidungsgrundlage für die weitere Behandlung verdächtiger Hautveränderungen dient. Die Spektroskopietechnologie untersucht Läsionen auf zellulärer Ebene unter der Hautoberfläche, um pathologische Merkmale, die visuell oder mit einem Dermatoskop nicht erkennbar sind, nicht-invasiv zu bewerten. DermaSensor ist als Ergänzung und nicht als Ersatz für die klinische Beurteilung konzipiert. Neun veröffentlichte Studien haben die Leistungsstärke und die Vorteile von DermaSensor unter Beweis gestellt. Eine Veröffentlichung in Nature beschrieb die Bedeutung der FDA-Zulassung, durch die eine neue Kategorie von Medizinprodukten geschaffen wurde. Das Produkt hat verschiedene Auszeichnungen erhalten, darunter "TIME Best Invention 2024" und "Inc. Best in Business 2025".

DermaSensor in Europa

"Bei der Hautkrebserkennung in Deutschland besteht ein großer ungedeckter Bedarf: Dermatologen und Hausärzte verfügen nicht über objektive Instrumente zur Bewertung des Hautkrebsrisikos, die ausschließlich mit harmlosem Licht arbeiten und das Ergebnis innerhalb von Sekunden anzeigen", sagte Dr. Torsten Kuehn, CEO von ContraCare GmbH "DERMALYTICA bringt den DermaSensor nach Deutschland, um diese Lücke zu schließen, da der DermaSensor das erste und einzige von der FDA zugelassene Gerät ist, das eine Risikobewertung für alle drei häufigsten Hautkrebsarten ermöglicht. Wir sind stolz darauf, nun als erstes Unternehmen diese bahnbrechende Technologie europäischen Ärzten anbieten zu können. Wichtig ist dabei: Auch wenn die DermaSensor-Untersuchung derzeit nicht von der gesetzlichen Krankenversicherung übernommen wird und nicht über die EBM abgerechnet werden kann, können medizinisch indizierte Untersuchungen spezifisch dokumentierter Hautläsionen im Rahmen eines privaten Behandlungsvertrags angeboten und analog zur deutschen Ärztegebührenordnung (GOÄ) abgerechnet werden. Dies eröffnet Ärzten bereits heute die Möglichkeit, ihren Patienten Zugang zu einer innovativen Diagnosedienstleistung zu bieten."

Die Markteinführung in Deutschland folgt auf den Erhalt einer Genehmigung für die CE-Kennzeichnung der Klasse IIb gemäß der Medizinprodukteverordnung (MDR) der Europäischen Union, ein wichtiger regulatorischer Meilenstein, der die Kommerzialisierung der Technologie in Europa unterstützt.

DermaSensor Inc. arbeitet auch mit dem United Kingdom's National Health Service (NHS) bei einer Machbarkeitsstudie zusammen, die die Auswirkungen der KI-gestützten Hautkrebsdiagnostik bei der Anwendung durch Allgemeinmediziner im Rahmen des NHS bewertet.

Über DERMALYTICA eine Sparte der ContraCare GmbH

DERMALYTICA ist eine eingetragene Marke der ContraCare GmbH, die die Vermarktung von DermaSensor in Deutschland zum Gegenstand hat. Im Rahmen ihrer Vertriebsvereinbarung mit DermaSensor Inc. vertreibt die ContraCare GmbH DermaSensor-Medizinprodukte an Ärzte in Deutschland. Über DERMALYTICA bietet ContraCare deutschen Ärzten Informationen, Zugang und kommerzielle Unterstützung im Zusammenhang mit der DermaSensor-Technologie.

Mehr Informationen finden Sie unter: dermalytica.com.

Über DermaSensor

DermaSensor Inc. ist ein in Miami ansässiges Medizintechnikunternehmen, das medizinischen Fachkräften durch den Einsatz modernster Technologien eine effektive Untersuchung auf Hautkrebs ermöglicht. Das DermaSensor-Gerät ist ein kostengünstiges Handgerät, das mithilfe von künstlicher Intelligenz und Spektroskopie Hautveränderungen innerhalb von Sekunden nicht-invasiv auf ein Hautkrebsrisiko untersucht. Durch die Ermöglichung schneller und effektiver Hautkrebsuntersuchungen möchte DermaSensor die Erkennung von Hautkrebs verbessern und Leben retten. DermaSensor ist von der FDA zugelassen (De-Novo-Zulassung), trägt das CE-Zeichen (Klasse IIb) und ist derzeit in den USA und Europa im Handel erhältlich.

Mehr Informationen erhalten Sie unter: dermasensor.com.

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