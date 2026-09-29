Neue Daten von mehr als 800 mobilen Webshops zeigen, dass der Direktvertrieb an Verbraucher mittlerweile zum Standard geworden ist, wobei die Spitzenreiter unabhängig von der Größe des Studios mehr als die Hälfte der Einnahmen eines Titels für sich verbuchen

Xsolla, ein weltweit tätiges E-Commerce-Unternehmen, hat heute The Xsolla Report: Mobile D2C Edition veröffentlicht, eine neue Studie, die untersucht, wie sich der Direktvertrieb im Bereich der mobilen Spiele entwickelt. Auf der Grundlage von Daten aus mehr als 800 aktiven Xsolla-Webshops sowie aus öffentlich zugänglichen Markt- und Regulierungsdaten zeigt der Bericht, dass D2C die Frage, ob es funktioniert, hinter sich gelassen hat und nun in eine neue Phase eingetreten ist: Die Studios, die die besten Ergebnisse erzielen, sind diejenigen, die ihren Webshop als operativen Geschäftsbereich betrachten und nicht nur als ein einmaliges Projekt.

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Graphic: Xsolla

Der Bericht wird von drei Themen durchzogen. Erstens ist die Kluft zwischen einem typischen Webshop und einem besonders erfolgreichen Webshop groß, und diese zu schließen hat wenig mit der Größe des Studios zu tun, da Indie-Teams Spitzenergebnisse erzielen, die mit denen großer Publisher vergleichbar sind. Zweitens bedeuten mehr Features nicht automatisch mehr Umsatz. Eine kleine Anzahl kontinuierlich optimierter Mechanismen insbesondere Instrumente zur Förderung von Kundenloyalität und -engagement erzielt eine größere Wirkung als eine lange Liste von Features, die zwar aktiviert sind, aber dann nicht weiter beachtet werden. Drittens: Der Wandel belohnt diejenigen, die darauf vorbereitet sind. Das regulatorische Umfeld öffnet sich Markt für Markt, und Studios, die bereit sind, in neu geöffneten Märkten vom ersten Tag an aktiv zu werden, haben ihre Infrastruktur und ihre Strategien für die Spieler bereits lange im Voraus aufgebaut.

Zu den Ergebnissen des Berichts gehören: Manche Studios erzielen mittlerweile bis zu 70 ihrer Einnahmen über ihren Webshop. Über den gesamten Datensatz hinweg kehrten 69,3 der Erstkäufer im Webshop für einen zweiten Kauf zurück, und Stammkunden machen 97,8 des gesamten Webshop-Umsatzes aus, wobei ihr langfristiger Kundenwert 20 mal so hoch ist wie der von Einmalkäufern. Der Bericht enthält zudem eine nach Märkten gegliederte Bewertungsübersicht zu den regulatorischen Rahmenbedingungen in der Europäischen Union, Japan, Brasilien, den Vereinigten Staaten und Südkorea und schließt mit fünf Prognosen zur weiteren Entwicklung des mobilen Direktvertriebs.

"In den letzten zehn Jahren lautete die Frage, die sich die Studios in Bezug auf D2C im Mobilbereich stellten, ob dies tatsächlich funktioniere. Das ist nun geklärt", sagte Nate Ahearn, Vizepräsident für Produktmarketing bei Xsolla. "Die Studios, die den größten Nutzen aus ihrem Webshop ziehen, sind diejenigen, die ihn als etwas betrachten, in dem sie mit der Zeit immer besser werden, und nicht als etwas, das sie einfach von einer Liste abhaken können. Die Infrastruktur ist vorhanden. Was jetzt zählt, ist, wie gut man damit umgeht."

Im abschließenden Kapitel des Berichts finden sich Prognosen von Jon Motz, Vice President of Products for Webshop bei Xsolla, der als wichtige zukünftige Veränderungen insbesondere KI-gestützte Webshop-Oberflächen, kommerzielle Zahlungswege und Preisgestaltung sowie die wachsende Funktion von Webshops als Entdeckungsplattform hervorhebt. Ahearn fügt hinzu, dass sich Webshops zunehmend zu eigenständigen Interaktionsplattformen entwickeln, die durch nutzergenerierte Inhalte, das Anfordern kostenloser Artikel wie auch durch Meta-Fortschrittssysteme, die weit über den Kreis der bereits kaufenden Spieler hinausreichen, zum Spiel zurück verbinden.

"The Xsolla Report: Mobile D2C Edition" ist ab sofort erhältlich unter: xsolla.com/the-xsolla-report

Über Xsolla

Xsolla ist ein globales Handelsunternehmen, das alles entwickelt und bereitstellt, was Entwickler für die Einführung, das Wachstum und die Monetarisierung von Videospielen benötigen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, unterstützt Studios jeder Größe von Indie- bis hin zu AAA-Studios mit Lösungen in den Bereichen Direct-to-Consumer-Handel, intelligente Zahlungsabwicklung, unterhaltungsbasierte IP sowie Produkte für die Spielerbindung. Xsolla hilft Entwicklern bei der Finanzierung, Verbreitung, Vermarktung und Monetarisierung ihrer Spiele in großem Maßstab. Xsolla genießt das Vertrauen von über 70 der 100 erfolgreichsten Spiele und agiert als Merchant of Record in mehr als 200 Regionen mit Zugang zu über 1.000 lokalen Zahlungsmethoden weltweit. Xsolla glaubt fest an die Zukunft des Gaming und ist fest entschlossen, Chancen zusammenzuführen und Wachstum für Entwickler überall auf der Welt zu ermöglichen.

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