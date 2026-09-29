Cardano News aktuell: Fireblocks öffnet Banken die Tür zu ADA-Token - Kurs bei 0,25 Dollar

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ADA legte in sieben Tagen 11,5 Prozent zu und testete den Widerstand bei 0,26 Dollar, doch am Montag gibt der Kurs einen großen Teil der Gewinne wieder ab. Die Cardano News der Woche wurden von einer Meldung dominiert, die den institutionellen Zugang grundlegend verändert. Fireblocks, die Custody-Plattform hinter mehr als 16 Billionen Dollar an digitalen Transaktionen, wird Cardano Native Tokens bis März 2027 vollständig einbinden. Nur eine Woche zuvor war die Cardano Foundation Mastercards Crypto Partner Programm beigetreten. Trotz dieser Schlagzeilen notiert ADA am Montag bei 0,2444 Dollar, vier Prozent unter dem Tageshoch der Vorwoche.

Cardano News: Fireblocks-Integration und Mastercard-Partnerschaft treffen auf zähen Widerstand bei 0,26 Dollar

Die Cardano Foundation und Fireblocks kündigten am 24. September die vollständige Integration von Cardano Native Tokens an, berichtet KuCoin. Fireblocks verwaltet über 16 Billionen Dollar an digitalen Transaktionen und bedient Tausende von Banken, Börsen und Fintechs. ADA wird auf der Plattform seit 2021 unterstützt, doch die nativen Token brauchten bisher manuelle Zusatzschritte. Ab März 2027 werden diese Token als Standardvermögenswerte behandelt.

Frederik Gregaard, CEO der Cardano Foundation, sagte, Adoption geschehe durch vertrauenswürdige Infrastruktur. ADA stieg am Tag der Nachricht um 3,65 Prozent auf 0,247 Dollar. In der Woche zuvor hatte die Cardano Foundation ihren Beitritt zu Mastercards Crypto Partner Programm verkündet, wie Yahoo Finance berichtete.

Am 28. September handelte ADA bei 0,2537 Dollar, ein Wochenplus von 11,5 Prozent, bevor der Kurs am Montag auf 0,2444 Dollar zurückfiel. Der Widerstand bei 0,26 Dollar hielt, und der Vier-Stunden-RSI lag bei 55,54. Changelly sieht für 2026 eine Spanne von 0,204 bis 0,256 Dollar. Die Nachrichtenlage zeigt wachsende institutionelle Infrastruktur, doch wer die nächste Stufe sucht, braucht einen Einstieg, bei dem die volle Listing-Bewegung noch bevorsteht.

Pepeto: Der Presale-Einstieg, den die Cardano News nicht liefern können

Die Fireblocks-Partnerschaft stärkt Cardanos Fundament für die kommenden Jahre, doch der Kurs spiegelt die Nachrichten nur zögerlich wider. Anleger, die nach stärkerer Renditemathematik suchen, landen bei einem Projekt, das noch vor seinem öffentlichen Listing steht und dessen Werkzeuge bereits laufen.

Pepeto ist eine Meme-Coin-Plattform, die Presale-Kapital in funktionierende Handelstools umwandelt, verteilt über Ethereum, BNB Chain und Solana. Die Plattform ermöglicht gebührenfreie Trades und kostenlose Cross-Chain-Transfers, sodass Halter die volle Kontrolle darüber behalten, wie ihr Kapital zwischen Netzwerken bewegt wird. Wenn ein Halter Token tauschen möchte, wickelt PepetoSwap den Handel ohne Kosten ab, und wenn diese Token zwischen Ethereum, BNB Chain oder Solana wechseln müssen, schickt die Bridge sie ohne eine einzige Gebühr.

Jeder Pepeto-Halter erhält Zugang ab dem ersten Tag, was erklärt, warum bereits mehr als 10,38 Millionen Dollar in den Presale geflossen sind. Der Einstieg liegt bei 0,000000188 Dollar, was Renditepotenzial eröffnet, das große Coins von ihrem aktuellen Preisniveau nicht bieten können. Der Kopf hinter dem ersten Pepe Coin führt das Pepeto-Projekt, ein Binance-Veteran verankert das Entwicklerteam, und die Lücke zwischen Presale-Preis und erwartetem Listingpreis wächst mit jeder Woche.

Die Sicherheitsbasis bildet ein vollständiges Audit durch SolidProof, das den gesamten Code vor dem Presale-Start auf Schwachstellen und Risiken durchleuchtet hat und jedem Käufer eine unabhängig geprüfte Vertragsstruktur bietet.

Der erste Pepe Coin verwandelte 420 Billionen Token in ein Projekt mit einem Spitzenwert von 7 Milliarden Dollar, und das ohne ein einziges Produkt. Analysten rechnen damit, dass selbst ein Bruchteil dieser Bewegung vom aktuellen Presale-Einstieg aus erhebliches Potenzial für die Wallets eröffnen könnte, die vor dem Listing einsteigen. Die jüngsten Meldungen mögen institutionelle Fortschritte liefern, doch das Renditefenster, das ein Presale-Einstieg bei Pepeto eröffnet, existiert nur so lange, wie das Listing noch bevorsteht.

Fazit

Die Nachrichtenlage zeigt eine Blockchain mit wachsender institutioneller Anbindung, doch der ADA-Kurs bewegt sich langsamer als die Schlagzeilen. Wer das Renditepotenzial sucht, das frühe ADA-Halter einmal erlebt haben, findet die Chance heute an anderer Stelle. Frühe ADA-Käufer, die bei unter 0,03 Dollar eingestiegen sind und den Coin bis 3,09 Dollar steigen sahen, wünschen sich alle, sie hätten mehr gekauft, und genau dieses Stadium formt sich gerade um Pepeto. Die offizielle Pepeto-Website gibt heute den Einstieg, den frühe ADA-Halter nachträglich gerne verdoppelt hätten. Die ADA-Aussichten mögen sich verbessern, doch den Presale jetzt zu verpassen, könnte die Entscheidung sein, die am längsten schmerzt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagen die aktuellen Cardano News über den ADA-Kurs?

ADA handelt bei 0,25 Dollar nach einem Wochenplus von 11,5 Prozent. Fireblocks wird Cardano Native Tokens bis März 2027 einbinden.

Warum vergleichen Analysten Pepeto mit großen Altcoins wie ADA?

Pepeto liefert funktionierende Handelstools bei Presale-Bewertung mit der gleichen Gesamtmenge von 420 Billionen Token wie der erste Pepe Coin. Analysten sehen über die offizielle Pepeto-Website unter pepetocoin.com erhebliches Potenzial nach dem Listing.