Ethereum News nach Buterins Krypto-Vision - warum ETH bei 2.650 Dollar trotzdem nicht reicht

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Vitalik Buterin veröffentlicht am 27. September einen Essay, der Ethereum als "kryptografischen Weltcomputer" beschreibt, und sofort fragt der Markt: Was bedeutet das für den Kurs? ETH notiert bei 2.650 Dollar, nur wenige Prozent unter der Widerstandszone bei 2.800 Dollar. Allein die Spot-ETFs sammelten zuletzt fast 700 Millionen Dollar in einer Woche ein, doch die kurzfristige Dynamik verliert trotzdem an Kraft. Die Ethereum News zeigen eine Mischung aus langfristiger Vision und kurzfristiger Erschöpfung. Elf Prozent Potenzial bei ETH stehen gegen eine Distanz, die nur vor einem Listing existiert.

Ethereum News September 2026: Buterins Vision trifft auf eine Kursdecke bei 2.800 Dollar

ETH notiert am 28. September bei rund 2.650 Dollar nach einer Erholung vom Monatstief, wie Cryptonomist berichtet. Der tägliche RSI liegt bei 58,82, was Stärke zeigt, ohne überkaufte Werte zu erreichen. Doch das MACD-Histogramm hat sich negativ gedreht und signalisiert nachlassende Aufwärtsdynamik. Käufer scheitern seit Tagen an der 2.800-Dollar-Marke, und CryptosRus schrieb auf X, dass ETH im September 11,6 Prozent zugelegt hat.

Am 27. September veröffentlichte Buterin seinen Essay "The Cryptographic World Computer", wie crypto.news berichtet. Ethereum entwickelt sich zu einem System auf Basis kryptografischer Beweise, Datenstichproben und dezentraler Berechnung. Das Glamsterdam-Upgrade zielt auf Q4 2026, und Hegotá folgt 2027 als die letzte "normale" Fork, nach der das Netzwerk grundlegend anders funktioniert.

Die Spot-ETFs verzeichneten in der Woche bis zum 25. September Zuflüsse von 690 Millionen Dollar laut SoSoValue-Daten, angeführt von BlackRock ETHA mit 326 Millionen Dollar und Fidelity FETH mit 174 Millionen Dollar. Gleichzeitig drücken die Folgen des Bitget-Sicherheitsvorfalls auf den Markt, und die gestaffelten Abhebungen für Ethereum beginnen erst am 29. September. Die Marktkapitalisierung von ETH liegt bei über 300 Milliarden Dollar, und ein Anstieg von 2.650 auf 3.000 Dollar wäre elf Prozent. Das ist solides Wachstum, aber kein Vielfaches, und der größte Teil der September-Rally liegt bereits hinter den Käufern.

Pepeto: Warum ein Vorverkauf liefert, worauf ETH-Anleger noch Jahre warten

Buterins kryptografischer Weltcomputer ist eine Vision für 2030. Trader, die heute Renditepotenzial suchen, können nicht Jahre auf ein Upgrade warten. Pepeto bietet die Antwort, weil ein ehemaliger Binance-Experte das Projekt mit echten Werkzeugen gebaut hat, die bereits vor dem Börsenlisting funktionieren, und das unterscheidet diesen Token von der Masse, die nur einen Namen ohne Substanz trägt.

Die Cross-Chain-Bridge ermöglicht es Haltern, Token zwischen Netzwerken zu bewegen, ohne Wert an hohe Gebühren zu verlieren, und der Risikoscorer gibt Tradern die Möglichkeit, Verträge zu prüfen, bevor sie Kapital binden. Diese Art von Werkzeugkasten verwandelt einen Memecoin von einem schnellen Glücksspiel in ein Projekt mit einem echten Grund, auch nach dem Listing-Tag zu halten. Es ist genau die Art von Fundament, die dem größten Teil des Marktes gerade fehlt.

Echtes Kapital folgt funktionierenden Werkzeugen, und Pepeto hat bereits über 10,38 Millionen Dollar im Vorverkauf eingesammelt, weil Käufer den Unterschied zwischen einem Token mit echten Produkten und einem Token sehen, der nur auf reinem Hype läuft. Das Gesamtangebot liegt bei 420 Billionen Token, genau dieselbe Zahl, die der erste PEPE-Memecoin trug, als er ohne ein einziges funktionierendes Produkt über 11 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung erreichte. Der Vorverkauf ist sicher, weil SolidProof den gesamten Code geprüft und verifiziert hat, bevor der Vorverkauf geöffnet wurde, und Käufer damit eine unabhängige Prüfung der gesamten Vertragsstruktur erhalten.

Ein Vorverkauf vor einem großen Listing bietet ein Kurspotenzial, das Large Caps bei voller Bewertung nicht erreichen können. Neue Wallets können sich auf der offiziellen Pepeto-Website verbinden und ihre Token zum Vorverkaufspreis von 0,000000188 Dollar sichern.

Fazit

Derselbe Mitgründer hat die Rechnung bereits einmal bewiesen, als der erste PEPE-Token von null auf 11 Milliarden Dollar kletterte, allein auf Meme-Kraft und ohne ein einziges Produkt. Diesmal steht ein Trading-Hub mit Cross-Chain-Bridge und Risikoscorer dahinter, die dem Projekt mehr Substanz geben, als PEPE jemals hatte. Die Ethereum News deuten auf eine langsame Erholung Richtung 3.000 Dollar, doch der Pepeto-Vorverkauf bietet ein Kurspotenzial, das ETH bei voller Bewertung nicht erreichen kann. Wer jetzt einsteigt, positioniert sich vor dem Listing. Wer wartet, kauft zum Börsenkurs.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was bringen die nächsten Monate für ETH?

Das Glamsterdam-Upgrade zielt auf Q4 2026, und die Spot-ETFs verzeichneten zuletzt 690 Millionen Dollar an Wochenzuflüssen. Ein Durchbruch über 2.800 Dollar könnte den Weg Richtung 3.000 Dollar öffnen.

Ist Pepeto ein besserer Einstieg als ETH?

Pepeto befindet sich im Vorverkauf mit einem bevorstehenden Listing, während ETH bei über 300 Milliarden Dollar Bewertung notiert, und dieser Abstand bietet prozentual weit mehr Spielraum. Details auf der offiziellen Pepeto-Website.