XRP News: CLARITY Act scheitert, Bitget verliert 351 Millionen und der Kurs hält trotzdem

Anzeige / Werbung

Der XRP Kurs hält 1,49 Dollar, obwohl der CLARITY Act gescheitert ist und Hacker 351 Millionen Dollar von Bitget gestohlen haben. Die XRP News der letzten zwei Wochen sind ein Stresstest für jede Investmentthese. Der Senat blockierte den CLARITY Act am 15. September mit 49 zu 50 Stimmen. Neun Tage später verlor Bitget 351,6 Millionen Dollar durch einen Hack. Die ETFs verzeichneten trotzdem 75,59 Millionen Dollar an wöchentlichen Zuflüssen, die elfte Woche in Folge. Peter Brandt zeigt eine Formation, die bei einem Ausbruch über 1,55 Dollar bis zu 60 Prozent Potenzial eröffnen könnte.

XRP News: Drei Katalysatoren und zwei Hacks in einem Monat

Die grösste Meldung im September war die gescheiterte Cloture-Abstimmung über den CLARITY Act. Am 15. September brauchte der Senat 60 Stimmen und erreichte nur 49 zu 50. Laut CNBC scheiterte die Abstimmung an den Ethik-Regeln rund um Krypto-Gewinne von Amtsträgern. Senatorin Lummis nannte das Gesetz für 2026 erledigt, und XRP fiel kurzzeitig auf 1,25 Dollar.

Neun Tage später verlor Bitget 351,6 Millionen Dollar durch einen Hack, der laut Ermittlern nordkoreanischen Angreifern zugeordnet wird. Laut The Crypto Basic wurden erhebliche Mengen XRP gestohlen, von denen 83 Millionen Dollar bereits bewegt wurden. Die US-Spot-ETFs verzeichneten trotzdem 75,59 Millionen Dollar an wöchentlichen Zuflüssen. Sieben ETFs halten zusammen 1,18 Milliarden XRP, und Bitwise führt mit 677 Millionen Dollar Netto-Zuflüssen.

Peter Brandt veröffentlichte am 28. September einen Wochenchart mit einer inversen Kopf-Schulter-Formation und einer Nackenlinie bei 1,50 bis 1,55 Dollar. Ein Ausbruch könnte Kursziele bis 2,57 Dollar freischalten. Beim aktuellen Kurs und über 80 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung ist das prozentuale Potenzial von hier aus begrenzt. Wer die grössten Chancen eines Zyklus sucht, findet sie selten bei Large Caps, sondern im Presale-Fenster vor dem Listing.

Pepeto: Der Presale, der weiter Kapital anzieht

In einer Woche, in der Sicherheitslücken bei Bitget und D'CENT den Wert sicherer Werkzeuge unterstrichen haben, fällt ein Presale-Projekt auf, das genau diese Werkzeuge liefert. Während der XRP Kurs mit über 80 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung begrenzte Kursgewinne bieten kann, liegt das grösste Renditepotenzial im Presale-Einstieg.

Die wachsende Gemeinschaft früher Pepeto-Käufer geht davon aus, dass das erwartete Binance-Listing den Token vom aktuellen Einstieg aus deutlich neu bewerten könnte. Diese mögliche Entwicklung würde selbst die optimistischsten Prognosen für den Token in den Schatten stellen, und die Gründe gehen tiefer als blosse Begeisterung. In einem Markt voller plötzlicher Umkehrungen und schneller Kursbewegungen gibt Pepeto Tradern drei Werkzeuge, die jeden Schritt eines Trades abdecken. PepetoAI analysiert das Risiko jedes Tokens vom Einstieg bis zum Ausstieg und bewertet Gefahren, bevor sie das eigene Wallet erreichen.

Die gebührenfreie Swap-Engine wickelt Aufträge über alle Chains ab, ohne einen Cent zu berechnen, und die Cross-Chain-Bridge transportiert Vermögenswerte dorthin, wo der Handel sie verlangt. SolidProof hat den gesamten Code des Projekts geprüft und verifiziert, bevor der Presale geöffnet wurde, was die Sicherheit der Anlage von Beginn an sicherstellt. Der Token ist zum Preis von 0,000000188 Dollar erhältlich, und mehr als 10,38 Millionen Dollar sind bereits in den Presale geflossen. Das Projekt belohnt die frühesten Wallets durch steigende Rundenpreise, sodass der Abstand zwischen dem heutigen Presale-Preis und dem späteren Listing-Kurs mit jeder geschlossenen Runde grösser wird.

Für Trader, die den XRP News Zyklus verfolgen, stellt dieses Presale-Fenster den Einstieg dar, den sie auf der offiziellen Pepeto-Website selbst prüfen können, bevor es sich schliesst. Die Kombination aus drei funktionierenden Werkzeugen und einem Listing-Termin, der täglich näher rückt, unterscheidet Pepeto von der Masse der Meme-Coins ohne Substanz. In früheren Zyklen boten genau solche Presale-Einstiege das höchste Renditepotenzial für die schnellsten Wallets.

Fazit

Die Katalysatoren für XRP sind real, doch der Presale zu Bruchteilen eines Cents bietet das Potenzial, das dieser Zyklus für die schnellsten Wallets bereithält. Die Trader, die im letzten Zyklus siebenstellige Wallets aufgebaut haben, waren nicht klüger, sondern schneller. Warten war genau die Art, wie frühe Einstiege bei DOGE zu 0,0002 Dollar und SHIB mit fünf Nullen verpasst wurden. Das Presale-Fenster von Pepeto schliesst auf die gleiche Weise, leise und ohne eine zweite Runde für Wallets, die einen Tag zu lange gezögert haben.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Was sagen die aktuellen Nachrichten rund um XRP für Oktober 2026?

Elf Wochen ETF-Zuflüsse in Folge, eine Ripple-Escrow-Freigabe am 1. Oktober und eine Peter-Brandt-Formation mit Kurszielen bis 2,57 Dollar bei Ausbruch über 1,55 Dollar.

Warum beobachten Krypto-Trader auch den Pepeto-Presale?

Drei funktionierende Werkzeuge, eine SolidProof-Prüfung und ein erwartetes Binance-Listing. Der Presale-Preis auf der offiziellen Pepeto-Website bietet das Einstiegsfenster, das Large Caps nicht mehr liefern können.