Bitcoin Prognose Oktober 2026: 2,4 Milliarden Dollar fließen in ETFs, doch der Kurs fällt unter 84.000 Dollar

Anzeige / Werbung

Bitcoin fiel innerhalb von vier Tagen von 87.000 auf 83.000 Dollar, obwohl Spot-ETFs in derselben Woche 2,4 Milliarden Dollar einsammelten. Trumps Ablehnung des iranischen Sieben-Tage-Plans trieb den Ölpreis über 100 Dollar je Barrel und drückte riskante Anlagen nach unten. Die Kursprognose für Oktober schwankt nun zwischen 94.000 Dollar im Basisszenario und einem Rückfall auf 75.000 Dollar. PCE-Daten am 30. September und der Arbeitsmarktbericht am 2. Oktober entscheiden, wohin die Reise geht. Selbst im besten Fall bleibt der Gewinn einstellig, und genau das wirft eine Frage auf, die weiter unten eine überraschende Antwort findet.

Was bedeuten die Rekordzuflüsse für die Bitcoin Prognose im Oktober?

Bitcoin notierte am Montag, dem 28. September, bei rund 83.100 Dollar und lag 1,6 Prozent unter dem Vortag, laut crypto.news. Trump lehnte Irans Vorschlag ab, die Straße von Hormuz innerhalb von sieben Tagen zu öffnen. Der Ölpreis stieg über 100 Dollar pro Barrel, und die Nasdaq-Futures fielen um 0,7 Prozent.

Trotzdem flossen in der Woche bis zum 25. September netto 2,39 Milliarden Dollar in amerikanische Spot-Bitcoin-ETFs. BlackRocks IBIT machte allein 1,16 Milliarden Dollar davon aus, laut Finbold. Das war der stärkste Wochenzufluss seit Oktober 2025 und drehte die Jahresbilanz 2026 erstmals ins Plus. Am Montag flossen noch 999 Millionen Dollar, am Freitag nur noch 134 Millionen, ein Rückgang, der zeigt, dass das Kaufinteresse von Sitzung zu Sitzung abnahm.

CoinCodex prognostiziert kurzfristig einen Rückgang auf 82.458 Dollar bis zum 5. Oktober. Das Basisszenario für Oktober liegt bei 90.000 bis 98.000 Dollar mit 50 Prozent Wahrscheinlichkeit. Die Zone zwischen 82.000 und 84.000 Dollar gilt als Unterstützung, bei 90.000 Dollar wartet der erste Widerstand. Selbst bei einem Sprung auf 90.000 Dollar bliebe das Plus vom aktuellen Stand einstellig, und das lenkt den Blick auf Projekte, die noch vor ihrem Börsenlisting stehen.

Warum steht Pepeto gerade im Zentrum der Aufmerksamkeit?

Ein Bitcoin bei 83.000 Dollar liefert bestenfalls einstellige Prozentzuwächse bis Jahresende. Die größten Kursgewinne eines Zyklus kamen immer aus Projekten, die Anleger vor dem Listing entdeckt haben. Genau dort steht Pepeto jetzt, und der Unterschied zu den meisten Vorverkäufen ist, dass die Produkte bereits laufen.

Pepeto gehört zu den meistbeachteten frühen Coins in diesem Zyklus, und die Finanzierung bestätigt dieses Interesse. Käufer haben bisher mehr als 10,38 Millionen Dollar eingezahlt, was zeigt, dass hinter dem Projekt reale Nachfrage steht. Was das Ganze greifbar macht, ist der Scanner, der 42 Datenpunkte aus jedem Token-Vertrag zieht, bevor ein Nutzer auch nur einen Dollar ausgibt. Dann führt das Tool einen Testhandel auf einer gespiegelten Version der Blockchain durch. Eine Bewertung von null bis hundert zeigt an, ob der Vertrag sicher ist oder eine Falle darstellt. Fallen werden blockiert, bevor das Geld das eigene Konto verlässt.

Direkt daneben steht die Handelsplattform PepetoSwap, die keine Gebühr auf Swaps erhebt. Bei Uniswap kostet ein Handel über 100.000 Dollar rund 300 Dollar Gebühr, bei PancakeSwap 250 Dollar, bei PepetoSwap genau null. Eine Bridge verbindet Ethereum, Solana, BNB Chain, Arbitrum und Base. Ein Transfer dauert weniger als eine Minute und kostet den Absender nichts. Falls eine Transaktion fehlschlägt, werden die Token auf der ursprünglichen Chain wieder freigegeben.

SolidProof hat den gesamten Code geprüft und jeden Vertrag verifiziert, bevor der Vorverkauf startete, was Käufern eine unabhängig bestätigte Sicherheitsbasis gibt. Der Mitgründer ist dieselbe Person, die den ursprünglichen Pepe-Token ins Leben gerufen hat. Ein Teammitglied bringt Erfahrung von Binance mit, und der aktuelle Preis von 0,000000188 Dollar steigt mit jeder neuen Phase. Wer zu diesem Preis einsteigt, positioniert sich vor dem Listing, und genau in dieser Phase liegt das größte Renditepotenzial eines Kryptozyklus.

Öffnet die Bitcoin Prognose dieser Woche ein größeres Fenster?

Selbst 90.000 Dollar wären vom aktuellen Kurs aus nur acht Prozent. Der seltenste Fund in jedem Zyklus ist ein Vorverkauf mit einem Mitgründer, der bereits einen Token mit 11 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung aufgebaut hat, einem laufenden Exchange und einem bevorstehenden Binance-Listing. Wer heute einsteigt, sichert sich Renditepotenzial, das nach dem Listing nicht mehr existiert. Die offizielle Pepeto-Website ist noch offen, doch der Preis steigt mit jeder Phase.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Was sagt die Bitcoin Prognose für Oktober 2026?

Das Basisszenario sieht Bitcoin zwischen 90.000 und 98.000 Dollar bis Ende Oktober. Die Unterstützung liegt bei 82.000 Dollar, der Widerstand bei 87.000 Dollar.

Was ist Pepeto und warum fällt der Coin gerade auf?

Pepeto befindet sich im Vorverkauf mit bereits laufendem Exchange und Cross-Chain-Bridge auf der offiziellen Pepeto-Website. Über 10,38 Millionen Dollar sind eingeflossen, der Preis steigt mit jeder Phase.