Die moderne Kriegsführung ändert sich im Wochentakt. Exemplarisch zeigt sich das auf den Schlachtfeldern in der Ukraine, wo schwere Drohnen in den letzten Wochen im Zuge der Operation Vivaldi ferngesteuerte Kamikaze-Bodenroboter mehr als zehn Kilometer hinter die feindlichen Linien absetzten. Die Prozesse hinter diesem jüngsten Vorstoß der Ukraine komprimieren herkömmliche Innovationszyklen von Jahren auf Wochen und Tage und schreiben die Spielregeln der Rüstungsindustrie neu. Inmitten dieses Rüstungswettlaufs eröffnen sich große Chancen für Technologieunternehmen, die mit derselben Innovationskraft vorgehen wie die Startups der Ukraine und deren Einheiten an der Front. Wer hochflexible und umfassende Lösungen aus einer Hand liefert, dürfte im Drohnenmarkt der Zukunft die Nase vorn haben. Wir beleuchten die jüngste Entwicklung bei First Hydrogen.Den vollständigen Artikel lesen ...
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