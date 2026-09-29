FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 29. September



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Hornbach Holding, Q2-Zahlen (detailliert)

CHN: BYD, außerordentliche Hauptversammlung

DEU: BMW, Capital Markets Day

GBR: British American Tobacco (BAT), Capital Markets Day USA: Carnival, Q3-Zahlen

USA: General Mills, Hauptversammlung

USA: Jefferies, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

09:00 SPA: Verbraucherpreise 9/26

10:00 ITA: Industrieumsatz 7/26

10:30 GBR: Konsumentenkredite 8/26

10:30 GBR: Geldmenge M4 8/26

11:00 EUR: Industrievertrauen 9/26

11:00 ITA: Erzeugerpreise 8/26

15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 7/26

16:00 USA: Conference Board Verbrauchervertrauen 9/26

16:00 USA: JOLTS-Bericht zum Arbeitsmarkt



SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Bundesgerichtshof prüft Streit um Corona-Masken-Lieferungen Der Bundesgerichtshof verhandelt über vier Verfahren, in denen es um die Lieferung von Schutzmasken zu Beginn der Corona-Pandemie geht.

11:00 DEU: Fest zum 40-jährigen Bestehen der Hexal AG mit Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Landtagspräsidentin Ilse Aigner

13:30 FRA: Ex-Autoboss Ghosn in Korruptionsaffäre in Frankreich vor Gericht (bis 28.09.)

14:00 DEU: Online-Diskussionsveranstaltung zu Auswirkungen des digitalen Omnibus auf die europäische Digitalregulierung von Weizenbaum-Institut und Bertelsmann Stiftung, unter dem Titel «Nach dem digitalen Omnibus: Was bleibt, was verändert sich, wie geht es weiter?»

17:30 DEU: Veranstaltung Bundesverband deutscher Banken e.V. zu «Demografie, Sozialstaat und Finanzen - welche Reformen brauchen wir?»

CHE: WEF-Bericht über globale Geschlechterkluft. Die Stiftung Weltwirtschaftsforum schaut jedes Jahr, wie es um die Gleichstellung von Frauen und Männern weltweit bestellt ist.

DEU: BaFin Konferenz zur Proportionalität in der Bankenaufsicht und -regulierung Wissenschaft und Finanzaufsicht beschäftigen sich mit der künftigen Entwicklung der weniger bedeutenden Institute (Less Significant Institutions - LSIs) in Deutschland.

DEU: «Big Bang KI Festival 2026» mit Digitalminister Karsten Wildberger, Umweltminister Carsten Schneider und Grünen-Co-Chefin Franziska Brantner (bis 17.09.)

DEU: Verkündung in Berufungsverhandlung im Streit um Produktnamen der veganen Spirituose «Likör ohne Ei» °



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