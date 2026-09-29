Berlin (ots) -Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat eine irreführende Werbeaussage des Technologiekonzerns Huawei gestoppt, wonach der Akku des faltbaren Modells DEL-LX9 (Handelsbezeichnung Huawei Mate X7) durch Verbraucherinnen und Verbrauchbar austauschbar sei. Tatsächlich ist dies nur mit Spezialwerkzeugen und erheblicher Fachkenntnis möglich. Huawei hat sich nach Aufforderung der DUH strafbewehrt dazu verpflichtet, die Aussage künftig zu unterlassen.Dazu sagt Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin der DUH:"Die Austauschbarkeit eines Akkus ist für viele Menschen ein wichtiges Kriterium bei der Kaufentscheidung. Faltbare Smartphones halten wir für problematisch, da durch komplexere Designs das Reparieren der Geräte immer schwieriger wird. Ein Extrembeispiel dafür ist das Huawei Mate X7: Für den Akkutausch sind insgesamt 129 Schritte und mehrere Spezialwerkzeuge notwendig. Um an die Batterie heranzukommen, müssen mehrere Kameras, Platinen, der Bildschirm und der Lautsprecher ausgebaut werden. Dennoch behauptete Huawei, Verbraucherinnen und Verbraucher könnten den Akkutausch selbst ausführen. Wir fordern alle Hersteller auf, Smartphones reparaturfreundlich zu designen, um das Produktleben zu verlängern, wertvolle Ressourcen zu sparen und unnötigen Elektroschrott zu vermeiden. Die geltenden Ökodesign- und Kennzeichnungspflichten für Smartphones und Tablets müssen durch die Marktüberwachungsbehörden der Bundesländer kontrolliert und Verstöße sanktioniert werden. Solange die Vollzugbehörden nicht ausreichend tätig bleiben, werden wir weiterhin stichprobenhaft Ökodesignversprechen überprüfen."Pressekontakt:Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin0170 7686923, metz@duh.deDUH-Newsroom:030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.deOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22521/6360898