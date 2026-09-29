DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 29. September 2026

=== 07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 1H *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) September HVPI PROGNOSE: +5,1% gg Vj zuvor: +4,6% gg Vj *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung September Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 98,9 zuvor: 98,4 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: -4,9 zuvor: -5,3 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -16,5 Vorabschätzung: -16,5 zuvor: -15,5 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone September 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Gespräch mit Griechenlands Finanzminister Pierrakakis bei Finanzplatzkonferenz der Bundesbank (13:30 Sewing, 15:15 Cipolline und Orlopp) *** 12:00 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender *** 14:30 CA/BIP Juli *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens September PROGNOSE: 89,0 zuvor: 98,4 *** 16:00 US/Job Openings and Labor Turnover Survey, August *** 18:40 US/Fed-Gouverneur Barr, Rede im Detroit Economic Club *** 19:00 US/Chicago-Fed-Präsident Goolsbee, Rede bei Illinois Manufacturers' Association Event *** 19:30 US/St. Louis-Fed-Präsident Musalem, Rede bei London School of Economics Event *** 20:00 US/New-York-Fed-Präsident Williams, Rede in der University at Buffalo - US/Einfuhrverbot für Milcherzeugnisse, Motorräder und Alkohol aus Kanada tritt in Kraft *** - GB/British American Tobacco plc (BAT), Kapitalmarkttag *** - DE/BMW AG, Kapitalmarkttag - DE/Medios AG, Kapitalmarkttag ===

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September 29, 2026 00:03 ET (04:03 GMT)

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