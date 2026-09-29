DJ EUREX/Bund-Future im Frühhandel gut behauptet
DOW JONES-- Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt um 6 Ticks auf 119,34 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 119,54 Prozent und das Tagestief bei 119,33 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 8.971 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 10 Ticks auf 100,04 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 10 Ticks auf 111,61 Prozent.
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DJG/cln
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September 29, 2026 00:15 ET (04:15 GMT)
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