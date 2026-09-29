1291 Die Schweizer Anlagestiftung
/ Schlagwort(e): Immobilien
1291 Die Schweizer Anlagestiftung («1291») setzt in ihrer Anlagegruppe «Nachhaltige Immobilienprojekte Schweiz» mit der erfolgreichen Fertigstellung und Vermarktung des Areals Perronimo in Wil/SG ein starkes Zeichen bezüglich modernen, gemischt genutzten Quartierentwicklungen. Sämtliche Wohn-, Büro- und Gewerbeflächen sind vermietet. Die Liegenschaft erwirtschaftet jährlich Soll-Mietzinseinnahmen von rund CHF 3.3 Mio.
Das Areal wurde 2022-2026 erstellt und umfasst insgesamt 107 Wohnungen, darunter 32 Alterswohnungen mit Serviceangebot der Thurvita AG. Die erwartete, hohe Nachfrage bestätigt das Bedürfnis nach zeitgemässem Wohnraum. Direkt am Bahnhof Wil gelegen, kombiniert Perronimo beste Lage mit urbaner Qualität. Die Bewohner profitieren mit direktem Hauszugang auf das Perron 1 von einer exzellenten Anbindung an den öffentlichen Verkehr, zudem von Carsharing-Fahrzeugen sowie einer unterirdischen Veloanlage mit 600 Abstellplätzen.
Zu den Mietern der rund 4'000 m2 Büro- und Gewerbeflächen zählen namhafte Institutionen und Unternehmen wie die VZ VermögensZentrum AG und der Kanton St. Gallen. Ergänzt wird der vielseitige Mietermix durch verschiedene Unternehmen aus den Bereichen Medizin und Gesundheit. Im Erdgeschoss sorgen zudem mit Greco und Filou zwei Gastronomiebetriebe für zusätzliche Belebung und Aufenthaltsqualität.
Dieter Marmet, Geschäftsführer der 1291, sagt: «Die vollständige Vermietung sämtlicher Flächen bereits kurz nach der Fertigstellung ist ein klarer Vertrauensbeweis in die Qualität des Projekts und den Standort Wil. Perronimo zeigt, dass nachhaltig entwickelte und optimal erschlossene Areale den Bedürfnissen verschiedener Anspruchsgruppen gleichermassen gerecht werden. Für unsere Anlegerinnen und Anleger schafft das Projekt langfristig stabile Erträge, nachhaltigen Werterhalt und eine attraktive Partizipation an der Wertschöpfung aus der erfolgreichen Entwicklung des Areals. Damit verbindet Perronimo wirtschaftlichen Erfolg mit hoher Nutzungsqualität und Klimaverantwortung.»
SNBS-Areal-Zertifizierung bestätigt nachhaltige Quartierentwicklung
Mit seiner nachhaltigen Konzeption und der zukunftsorientierten Energieversorgung durch Erdsonden, Hybrid-Kollektoren und Wärmepumpen leistet Perronimo einen konkreten Beitrag zu den energie- und klimapolitischen Zielen des Kantons St. Gallen. Das Areal erfüllt höchste Nachhaltigkeitsstandards und ist im Betrieb bereits heute klimaneutral.
Die Zertifizierung bestätigt den ganzheitlichen Entwicklungsansatz des Projekts, wobei nachhaltiges Bauen und Betreiben mit einer hohen Nutzungsqualität sowie einer optimalen Anbindung an den öffentlichen Verkehr verbunden wird. Damit schafft Perronimo langfristigen Mehrwert für Bewohnerinnen und Bewohner, Unternehmen sowie den Standort Wil insgesamt.
Bilder: Perronimo Areal, Untere Bahnhofstrasse 1-11, 9500 Wil
Kontaktperson
1291 Die Schweizer Anlagestiftung
Disclaimer
Diese Medienmitteilung ist nur für das Territorium der Schweiz bestimmt.
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|1291 Die Schweizer Anlagestiftung
|Feldeggstrasse 26
|8008 Zürich
|Schweiz
|Telefon:
|+41 44 218 12 91
|E-Mail:
|info@1291ast.ch
|Internet:
|www.1291ast.ch
|ISIN:
|CH0427260XXX
|Valorennummer:
|42726072
|EQS News ID:
|2406194
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2406194 29.09.2026 CET/CEST