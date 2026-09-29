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1291 Die Schweizer Anlagestiftung - Anlagegruppe «Nachhaltige Immobilienprojekte Schweiz» - Perronimo in Wil vollvermietet



29.09.2026 / 07:00 CET/CEST



Perronimo Areal in Wil/SG nun vollvermietet

Jährliche Soll-Mietzinseinnahmen von rund CHF 3.3 Mio.

Liegenschaft bedient hohe Nachfrage nach Wohnen und Arbeiten an zentraler Lage

SNBS-Areal zertifiziert und im Betrieb bereits heute klimaneutral 1291 Die Schweizer Anlagestiftung («1291») setzt in ihrer Anlagegruppe «Nachhaltige Immobilienprojekte Schweiz» mit der erfolgreichen Fertigstellung und Vermarktung des Areals Perronimo in Wil/SG ein starkes Zeichen bezüglich modernen, gemischt genutzten Quartierentwicklungen. Sämtliche Wohn-, Büro- und Gewerbeflächen sind vermietet. Die Liegenschaft erwirtschaftet jährlich Soll-Mietzinseinnahmen von rund CHF 3.3 Mio. Das Areal wurde 2022-2026 erstellt und umfasst insgesamt 107 Wohnungen, darunter 32 Alterswohnungen mit Serviceangebot der Thurvita AG. Die erwartete, hohe Nachfrage bestätigt das Bedürfnis nach zeitgemässem Wohnraum. Direkt am Bahnhof Wil gelegen, kombiniert Perronimo beste Lage mit urbaner Qualität. Die Bewohner profitieren mit direktem Hauszugang auf das Perron 1 von einer exzellenten Anbindung an den öffentlichen Verkehr, zudem von Carsharing-Fahrzeugen sowie einer unterirdischen Veloanlage mit 600 Abstellplätzen. Zu den Mietern der rund 4'000 m2 Büro- und Gewerbeflächen zählen namhafte Institutionen und Unternehmen wie die VZ VermögensZentrum AG und der Kanton St. Gallen. Ergänzt wird der vielseitige Mietermix durch verschiedene Unternehmen aus den Bereichen Medizin und Gesundheit. Im Erdgeschoss sorgen zudem mit Greco und Filou zwei Gastronomiebetriebe für zusätzliche Belebung und Aufenthaltsqualität. Dieter Marmet, Geschäftsführer der 1291, sagt: «Die vollständige Vermietung sämtlicher Flächen bereits kurz nach der Fertigstellung ist ein klarer Vertrauensbeweis in die Qualität des Projekts und den Standort Wil. Perronimo zeigt, dass nachhaltig entwickelte und optimal erschlossene Areale den Bedürfnissen verschiedener Anspruchsgruppen gleichermassen gerecht werden. Für unsere Anlegerinnen und Anleger schafft das Projekt langfristig stabile Erträge, nachhaltigen Werterhalt und eine attraktive Partizipation an der Wertschöpfung aus der erfolgreichen Entwicklung des Areals. Damit verbindet Perronimo wirtschaftlichen Erfolg mit hoher Nutzungsqualität und Klimaverantwortung.» SNBS-Areal-Zertifizierung bestätigt nachhaltige Quartierentwicklung

Perronimo wurde mit der SNBS-Areal-Zertifizierung ausgezeichnet. Das Schweizer Nachhaltigkeitslabel bewertet Areale nach ökologischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Kriterien und steht für langfristigen Werterhalt sowie eine hohe Standortqualität. Mit seiner nachhaltigen Konzeption und der zukunftsorientierten Energieversorgung durch Erdsonden, Hybrid-Kollektoren und Wärmepumpen leistet Perronimo einen konkreten Beitrag zu den energie- und klimapolitischen Zielen des Kantons St. Gallen. Das Areal erfüllt höchste Nachhaltigkeitsstandards und ist im Betrieb bereits heute klimaneutral. Die Zertifizierung bestätigt den ganzheitlichen Entwicklungsansatz des Projekts, wobei nachhaltiges Bauen und Betreiben mit einer hohen Nutzungsqualität sowie einer optimalen Anbindung an den öffentlichen Verkehr verbunden wird. Damit schafft Perronimo langfristigen Mehrwert für Bewohnerinnen und Bewohner, Unternehmen sowie den Standort Wil insgesamt. Bilder: Perronimo Areal, Untere Bahnhofstrasse 1-11, 9500 Wil Kontaktperson

Dieter Marmet

Geschäftsführer

1291 Die Schweizer Anlagestiftung

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CH-8008 Zürich

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Die 1291 Die Schweizer Anlagestiftung ist eine Anlagestiftung nach Schweizer Recht. Ihre Anlagegruppe «Immobilien Schweiz» investiert gesamtschweizerisch in ausgewählte Immobilien mit Wohn-, Büro-, Dienstleistungs-, Verkaufs- oder Gewerbenutzung, wobei der Fokus mit einer Zielallokation von mindestens 60% klar auf Wohnnutzung liegt. Die Anlagegruppe «Nachhaltige Immobilienprojekte Schweiz» legt den Investitionsfokus auf den Auf- und Ausbau eines diversifizierten nachhaltigen Immobilienportfolios von Neubauprojekten und Projektentwicklungen mit einem Wohnanteil von ebenfalls mindestens 60%. Alle Portfolioimmobilien sollen wesentliche Nachhaltigkeitsanforderungen erfüllen und damit einen langfristigen ESG-Beitrag leisten. Die Anlagestiftung ist in der Konferenz der Geschäftsführer von Anlagestiftungen (KGAST) vertreten und wird durch die Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV) beaufsichtigt. Disclaimer

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