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Vention eröffnet Physical AI Lab für Industrierobotik



29.09.2026 / 07:05 CET/CEST

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Das kanadische Tech-Unternehmen Vention hat ein neues Forschungslabor für Physical AI und Industrierobotik in Montreal eröffnet.

Deutsche Unternehmen können das Labor nutzen und von den Entwicklungsfortschritten profitieren.

Das Forschungsprogramm umfasst Anwendungsfälle in der Fertigung, die Erfassung industrieller Daten sowie optimierte Basismodelle für Robotik.

Dr. Joelle Pineau, Chief AI Officer bei Cohere, wird externe technische Beraterin des Forschungslabors. MONTREAL und BERLIN, Sept. 29, 2026 /PRNewswire/ -- Vention, ein führender Plattform-Anbieter für industrielle Automatisierung, gibt die Eröffnung seines Physical AI-Labors in Montreal bekannt. Der Forschungsschwerpunkt des Labors liegt auf KI-basierter Robotik für die Fertigungsindustrie. Das Ziel ist, neue Physical AI-Fähigkeiten hinsichtlich der Anforderungen realer Produktionslinien zu validieren und zu skalieren. Das Forschungsprogramm des Labors vereint industrielle Datenerfassung und Robotersteuerung mit KI-Anwendungen und zielt auf komplexe und unstrukturierte Fertigungsaufgaben ab. Da die Technologie von Vention weltweit bei Tausenden von Herstellern zum Einsatz kommt, darunter 90 der Fortune-500-Unternehmen, erhalten die Forschenden direkten Zugang zu realen Fertigungsumgebungen und einem kontinuierlichen Strom industrieller Manipulationsdaten für das Training von Physical AI-Modellen. Diese Kombination aus akademischer Forschung und einer aktiven industriellen Basis hebt das Labor von anderen Akteuren der Branche ab. Die Modellentwicklung wird durch Benchmarks als auch durch Kundenfeedback geprägt. "Was dieses Labor auszeichnet, ist der Kreislauf, den wir geschaffen haben: Die akademische Forschung fließt direkt in reale Produktionsprobleme ein, und das Feedback aus der Produktion fließt wiederum zurück in die Forschung", sagte Dr. Jimmy Li, Leiter Physical AI bei Vention. "Unsere Kunden warten nicht auf ein fertiges Produkt, das sie testen können; sie sind von Anfang an dabei, während wir es entwickeln. Das ist in diesem Bereich einzigartig und ermöglicht es uns, schneller von einem Forschungsergebnis zu einer Lösung zu gelangen, die tatsächlich in der Fabrikhalle zum Einsatz kommt." "Physical AI wird die Möglichkeiten der Hersteller zur Automatisierung grundlegend erweitern, doch die Herausforderung besteht nicht mehr nur darin, zu beweisen, dass ein Roboter eine Aufgabe im Labor ausführen kann", sagte Etienne Lacroix, Gründer und CEO von Vention. "Die eigentliche Chance besteht darin, diese Fähigkeiten zuverlässig, wirtschaftlich und in Tausenden von Fabriken einsetzbar zu machen. Durch die Kombination von Kanadas erstklassigem KI-Ökosystem mit Ventions fundiertem Robotik-Know-how, den Industriedaten und der Full-Stack-Automatisierungsplattform verfügen wir über eine einzigartige Grundlage, um diese Lücke zu schließen." "Send us your parts"-Option für deutsche Unternehmen Auch deutsche Unternehmen können das Labor nutzen und von den Entwicklungsfortschritten profitieren. "Deutschland ist neben Nordamerika einer der wichtigsten Märkte für uns", sagt Dr. Li. "Mit ihrem hohen Automatisierungsgrad und ihrem Praxiswissen bringen deutsche Hersteller beste Voraussetzungen für die Anwendung von Physical AI mit. Diese Kompetenz wollen wir einbeziehen und deutschen Unternehmen ermöglichen, an unserer Forschung teilzuhaben." Dafür hat Vention eine sogenannte "Send us your parts"-Option eingerichtet. Dr. Li erklärt: "Als deutscher Hersteller schicken Sie uns ein physisches Bauteil nach Montreal, und wir testen es mit unserer Software in einer Live-Zelle mit Robotern von Universal Robots oder Fanuc. Wir liefern Ihnen Informationen zur Greiferfolgsrate, zur Zykluszeit und zu Fehlermodi, gemessen an Ihrem eigenen Bauteil. So können wir gemeinsam echte Probleme in der Produktion lösen - nicht nur virtuell in Simulationen, sondern ganz konkret in der Praxis." Darüber hinaus bietet das Physical AI-Labor deutschen Entwicklerteams KI-basierten Zugriff auf Szenendigitalisierung, Segmentierung, Posenschätzung, Greiferauswahl und kollisionsfreie Bewegungsplanung. Diese Option ist insbesondere für Systemintegratoren und Maschinenbauer interessant, die Automatisierungslösungen selbst erweitern, anstatt sie fertig einzukaufen. Weltklasse-KI-Expertise für die Industrierobotik Das Physical AI-Labor von Vention wird von Dr. Jimmy Li geleitet, einem Forscher im Bereich Robotik und maschinelles Lernen von der McGill University, der über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung in der peer-reviewten Forschung sowie fundiertes Fachwissen in den Bereichen Computer Vision, Roboterwahrnehmung, autonome Systeme und KI-gestützte Robotermanipulation mitbringt. In den vergangenen zwei Jahren hat er die Physical AI-Strategie von Vention vorangetrieben und die technische Zusammenarbeit mit NVIDIA geleitet, um Fortschritte in der KI-Forschung in kommerzielle Roboteranwendungen umzusetzen, die in Fabrikhallen zum Einsatz kommen. Dr. Joelle Pineau, Chief AI Officer bei Cohere, wird Dr. Li als externe technische Beraterin zur Seite stehen. Ihre Beiträge werden sich auf Entscheidungen zur Modellarchitektur, die Festlegung von Forschungsschwerpunkten und den Aufbau von Kontakten zur breiteren KI-Community konzentrieren. Das Labor hat bereits neues geistiges Eigentum geschaffen, darunter die modulare Physical AI Pipeline GRIIP, die im Februar 2026 auf den Markt gebracht wurde. Als Fortsetzung des Entwicklungsprozesses wird Vention ein öffentliches GRIIP-Software Development Kit (SDK) veröffentlichen, das es Ingenieurteams ermöglicht, die Pipeline entsprechend ihren individuellen Anforderungen weiterzuentwickeln. Über Vention Vention ist Anbieter und Entwickler der weltweit einzigen KI-gestützten Full-Stack-Plattform, die Hardware, Software und physische KI zu einem nahtlosen Erlebnis vereint. Mit über 28.000 weltweit eingesetzten Maschinen und einer Community von mehr als 6.000 Fabriken ermöglicht Vention Unternehmen, schlüsselfertige oder maßgeschneiderte Automatisierungslösungen innerhalb weniger Tage zu entwerfen, zu programmieren, zu implementieren und zu betreiben. Vention vereint intelligente Software und modulare Hardware, um Automatisierungslösungen zu liefern, die auf Anhieb funktionieren. Weitere Informationen unter Vention.com/de . Pressekontakt Christine Boivin

Tel.: +1 514 293 3423

E-Mail: Christine.boivin@vention.cc Dr. Torben Pfau

Tel.: +49 163 61 40 945

E-Mail: pfau@story-fabrik.com View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/vention-eroffnet-physical-ai-lab-fur-industrierobotik-302891895.html



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