NEXA führt Netzwerk-, Geräte-, Dienst- und Kundendaten zusammen, um Breitbandanbietern dabei zu helfen, Probleme früher zu erkennen, das Kundenerlebnis zu verbessern, die Abwanderungsrate zu senken und Betriebsabläufe zu automatisieren.

Incognito Software Systems, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für Service-Orchestrierung, Gerätemanagement und Netzwerkintelligenz, hat heute NEXA vorgestellt, eine KI-gestützte Plattform für Netzwerkintelligenz und Automatisierung, die es Breitbandanbietern ermöglicht, Betriebsdaten in konkrete Maßnahmen umzusetzen. NEXA bündelt Netzwerk-, Geräte-, Dienst- und Kundendaten in einer einzigen Analyseebene und liefert Echtzeit- und prognosegestützte Erkenntnisse, die es Dienstanbietern ermöglichen, Probleme früher zu erkennen, das Nutzungserlebnis ihrer Abonnenten besser zu verstehen und im gesamten Betrieb schnellere und besser fundierte Maßnahmen zu ergreifen.

Da Dienstleister versuchen, sich über die reine Konnektivität hinaus von der Konkurrenz abzuheben, ist das Kundenerlebnis zu einem entscheidenden Wettbewerbsvorteil geworden. Netzwerke haben sich jedoch zu komplexen Serviceplattformen entwickelt, die den Zugang, den Edge-Bereich, Kundenstandorte, Anwendungen und Systeme von Drittanbietern umfassen, was die schnelle Erkennung und Behebung von Problemen erschwert.

NEXA begegnet dieser Herausforderung durch die Kombination von plattformübergreifender Überwachbarkeit mit KI-gestützten Analysen und Automatisierung. NEXA basiert auf einer offenen, skalierbaren Architektur und normalisiert und korreliert Daten aus allen Produkten von Incognito sowie aus anderen Datenquellen. Es nutzt fortschrittliche Analysemethoden und maschinelles Lernen, um Daten zu ordnen, Muster zu erkennen und Signale über Netzwerke und Systeme hinweg miteinander zu verknüpfen. Das Ergebnis ist eine lückenlose Transparenz hinsichtlich des Netzwerkzustands, der Dienstqualität und der Geräteleistung in allen Netzwerken, sodass Provider den Übergang von einer reaktiven Fehlerbehebung zu einem proaktiven, in sich geschlossenen Betriebsablauf vollziehen können.

"Bei Breitbandanbietern erkennt das Netzwerk oft selbst, wenn etwas nicht stimmt. Die Herausforderung besteht darin, den zeitlichen Abstand zwischen dem Eintritt einer Leistungsbeeinträchtigung und den entsprechenden Gegenmaßnahmen zu verkürzen", sagte Craig Sinasac, Produktleiter bei Incognito. "NEXA hilft Teams dabei, isolierte Tools und manuelle Fehlerbehebung hinter sich zu lassen, indem es Signale aus dem laufenden Betrieb mit den Auswirkungen auf Abonnenten und Dienste verknüpft. Dank frühzeitigerer Erkenntnisse und der Möglichkeit, Reaktionen zu automatisieren, können Dienstleister bei Störfällen leichter verhindern, dass sich daraus Probleme für die Kunden entwickeln."

NEXA unterstützt Service-Provider dabei, das Kundenerlebnis zu verbessern, die Betriebskosten zu senken, den Einsatz von Technikern vor Ort und Eskalationen zu verringern und fundiertere Entscheidungen hinsichtlich Kapazitäten und Netzwerkinvestitionen zu treffen unter anderem durch folgende Funktionen:

Plattformübergreifende Visualisierung: Eine einheitliche Übersicht über die Performance von Teilnehmern, Geräten, Netzwerken und Diensten, die auf Daten aus Incognito und von Drittanbietern beruht.

Prädiktive Intelligenz: Früherkennung von Geräteschäden, Netzwerküberlastung und der Gefahr von Kundenabwanderung anhand von IPDR-, IPFIX-, TR-069-, TR-369- und TR-181-Daten.

Automatisierung mit geschlossenem Regelkreis: Automatisierte API-Reaktionen und geführte Workflows zur Fehlerbehebung, die den manuellen Aufwand reduzieren und die Problemlösung beschleunigen.

Offene, skalierbare Architektur: Eine auf Kafka basierende Streaming-Pipeline und ein skalierbares Design, das Echtzeit-Analysen über Millionen vernetzter Geräte hinweg ermöglicht.

Individualisierbare Dashboards: Bereitstellung maßgeschneiderter Dashboards und Erkenntnisse, die auf den betrieblichen und geschäftlichen Bedarf der einzelnen Teams abgestimmt sind.

Vereinbaren Sie einen Termin mit unserem Team auf der SCTE TechExpo 2026 oder der Network X 2026, um NEXA in Aktion zu erleben. Erfahren Sie unter www.incognito.com/solutions/nexa, wie NEXA dazu beitragen kann, das Kundenerlebnis zu verbessern, die betriebliche Effizienz zu erhöhen und Kosten zu senken.

Über Incognito Software Systems Inc.

Incognito Software Systems Inc. bietet Software zur Service-Orchestrierung sowie Dienstleistungen an, die Service-Providern dabei helfen, das Breitband-Erlebnis der nächsten Generation unter Kontrolle zu halten. Das vor 30 Jahren gegründete Unternehmen Incognito zählt weltweit über 200 Kunden, darunter America Movil, Cox, Digicel, Globe und Orange. Mit seinen Lösungen beschleunigt es die Einführung innovativer Breitbanddienste über Glasfaser- und 5G-Festnetz-Funkzugangstechnologien und sorgt gleichzeitig für ein erstklassiges Kundenerlebnis. Incognito Software Systems ist ein Unternehmen der Lumine Group (TSXV: LMN). Besuchen Sie www.incognito.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn und X (Twitter).

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