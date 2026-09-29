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Dow Jones News
29.09.2026 07:39 Uhr
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MÄRKTE ASIEN/Börsen folgen Wall Street nach unten - Immobilienaktien in Hongkong fest

DJ MÄRKTE ASIEN/Börsen folgen Wall Street nach unten - Immobilienaktien in Hongkong fest

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Die asiatischen Aktienmärkte folgen am Dienstag der Vorgabe der Wall Street und geben überwiegend nach. Wie schon an der Wall Street zu beobachten, lähmt der fortgesetzte Anstieg der Renditen die Kaufbereitschaft. Treiber der US-Marktzinsen auf immer neue 19-Jahreshochs ist der Ölpreis, nachdem zuletzt die USA ein Angebot des Irans zurückgewiesen hatten, die Straße von Hormus bei bestimmten Gegenleistungen der USA wieder zu öffnen. Brent-Öl verteuert sich um 1,7 Prozent auf gut 107 Dollar je Fass.

In Tokio geht es für den Topix um 1,9 Prozent nach unten, der Kospi in Seoul büßt 1,1 Prozent ein. In Hongkong kommt der HSI mit einem etwas kleineren Minus von 0,6 Prozent davon. Shanghai liegt dagegen wenig verändert und auch in Sydney ist die Tendenz behauptet im Umfeld der wie erwartet gekommenen Zinserhöhung durch die australische Notenbank vor dem Hintergrund des durch die hohen Ölpreise bedingten Inflationsdrucks.

Überwiegend gemieden werden erneut Technologieaktien. Für Gegenwind sorgt zum einen das erhöhte Zinsniveau, das unter anderem dazu führt, dass abgezinste zukünftige Gewinne niedriger ausfallen, wodurch die Bewertungen steigen. Zugleich verteuert sich dadurch aber auch die Kreditaufnahme, ausgerechnet in Zeiten sehr hoher KI-Investitionen.

Belastend wirken daneben die sich mehrenden Anzeichen für eine langsamere Entwicklung der künstlichen Intelligenz angesichts von Sicherheitsbedenken. OpenAI hat laut dem Wall Street Journal die Veröffentlichung seines nächsten KI-Modells gestrichen, nachdem dieses interne Sicherheitskontrollen nicht bestanden hatte. Das verstärkt laut Marktteilnehmern die Sorgen um die hohen Investitionen in dem Sektor.

In Tokio verlieren im Technologiesegment Advantest 1,2, Renesas 1,0 und Softbank Group 3,7 Prozent. In Seoul geben SK Hynix um 1,0 Prozent nach, während sich Samsung Electronics behaupten. In Hongkong geben SMIC leicht nach, während Hua Hong Semiconductor um 1,4 Prozent zulegen.

In Hongkong knicken Shein um gut 10 Prozent auf ein Rekordtief ein, nachdem der Fast-Fashion-Händler einen starken Rückgang des Gewinns im zweiten Quartal gemeldet hat. Auf breiter Front aufwärts geht es in Hongkong für Immobilienaktien. Laut Marktbeobachtern hat der chinesische Staatsrat angekündigt, die antizyklische wirtschaftspolitische Unterstützung zu verstärken und insbesondere Maßnahmen zur Stabilisierung des Immobilienmarktes auszurollen.

Einen Satz um gut 20 Prozent machen Codan in Sydney. Die Aktie des Kommunikationstechnologieunternehmens liegt damit auf einem Rekordhoch, nachdem Codan aufgrund der starken Nachfrage von Drohnenherstellern seine Gewinnprognose deutlich angehoben hat. 

INDEX           zuletzt +/- %   % YTD Handelsschluss 
S&P/ASX 200 (Sydney)   8.686,60  +0,1    -0,3      08:00 
Topix 500 (Tokio)     3.147,93  -1,9   +18,3      08:00 
Kospi (Seoul)       6.816,61  -1,1   +61,7      08:30 
Hang-Seng (Hongkong)   24.486,52  -0,6    -4,5      10:00 
Shanghai-Composite    3.826,51  +0,1    -3,6      09:00 
Straits-Times (Singapur) 5.704,28  -0,4   +22,8      11:00 
IDX Comp. (Indonesien)  6.110,30  -0,6   -29,3      10:00 
KLCI (Malaysia)      1.654,84  -0,9    -1,5      10:00 
 
 
DEVISEN          zuletzt +/- %   00:00    Mo, 09:05 % YTD 
EUR/USD           1,1361  -0,1   1,1370     1,1372  -3,3 
EUR/JPY           178,86  -0,0   178,93     179,16  -2,8 
EUR/GBP           0,8579  +0,0   0,8576     0,8590  -1,6 
USD/JPY           157,41  +0,0   157,35     157,53  +0,5 
USD/KRW          1.357,67  -0,1  1.359,51    1.363,24  -5,7 
USD/CNY           6,7052  -0,1   6,7103     6,7149  -4,1 
USD/CNH           6,7067  -0,1   6,7126     6,7164  -3,9 
USD/HKD           7,8444  -0,0   7,8450     7,8438  +0,8 
AUD/USD           0,7009  -0,1   0,7014     0,7013  +5,1 
NZD/USD           0,5662  -0,0   0,5664     0,5662  -1,6 
BTC/USD         83.135,48  -0,5 83.509,20    83.247,88  -5,2 
 
 
ROHOEL           zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex          94,22  +1,8    1,62      92,60 
Brent/ICE          107,12  +1,8    1,84     105,28 
 
 
Metalle          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold           4.130,99  +0,4   16,72    4.114,27 
Silber            60,46  -0,8   -0,51      60,97 
Platin          1.699,30  -1,0   -17,73    1.717,03 
 
(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/cln

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September 29, 2026 01:04 ET (05:04 GMT)

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