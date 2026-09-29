Menschen erfinden stets kreative Wege, um sich zu vernetzen und politischen Protest zu organisieren. Unsere Kolumnistin ist begeistert von Resilient Tech, kennt aber auch die Herausforderungen. Es ist 2011. Ich stehe in Berlin Mitte neben einem Betonsockel, in den mein Kollege Marcello mit einer Bohrmaschine ein Loch bohrt. Gerade groß genug für einen USB-Stick. Eine halbe Stunde später ist der Stick einbetoniert und nur noch der Anschluss ragt heraus. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n