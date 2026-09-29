The following instruments on XETRA do have their last trading day on 29.09.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 29.09.2026
ISIN Name
XS0975833XXX NEXT GROUP PLC 13/26
AT0000A26XXX ERSTE GR.BK. 19/26 MTN
US04686E3XXX ATHENE GLOB. 21/26 MTN
CH0337645XXX PFZ.SCHW.KT.BKN 16-26 485
XS2357132XXX FOR.ST.(BVI) 21/26
DE000DW6CXXX DZ BANK IS.A2230
FR001400KXXX RCI BANQUE 23/26 MTN
DE000DW6CXXX DZ BANK IS.A1867
US13607LWXXX CIBC 23/26
XS2697483XXX ING BANK 23/26 MTN
XS2688663XXX GS F.C.INTL 24/26 MTN
XS2910614XXX DANSKE BK 24/27 FLR MTN
XS2056440XXX ASIAN DEV.BK 19/26 ZO MTN
XS2892332XXX DZ BANK IS.A2716
XS2911156XXX DENMARK 24/26 MTN
XS2688668XXX GS F.C.INTL 24/26 MTN
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 29.09.2026
ISIN Name
XS0975833XXX NEXT GROUP PLC 13/26
AT0000A26XXX ERSTE GR.BK. 19/26 MTN
US04686E3XXX ATHENE GLOB. 21/26 MTN
CH0337645XXX PFZ.SCHW.KT.BKN 16-26 485
XS2357132XXX FOR.ST.(BVI) 21/26
DE000DW6CXXX DZ BANK IS.A2230
FR001400KXXX RCI BANQUE 23/26 MTN
DE000DW6CXXX DZ BANK IS.A1867
US13607LWXXX CIBC 23/26
XS2697483XXX ING BANK 23/26 MTN
XS2688663XXX GS F.C.INTL 24/26 MTN
XS2910614XXX DANSKE BK 24/27 FLR MTN
XS2056440XXX ASIAN DEV.BK 19/26 ZO MTN
XS2892332XXX DZ BANK IS.A2716
XS2911156XXX DENMARK 24/26 MTN
XS2688668XXX GS F.C.INTL 24/26 MTN
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