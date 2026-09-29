Der DAX gab gestern leicht nach, während der EuroStoxx 50 nahezu unverändert schloss. An der Wall Street standen S&P 500 und Nasdaq 100 deutlicher unter Druck. Belastet haben erneut Öl und Zinsen. Brent verteuerte sich um 0,9 % auf 105,28 $, nachdem US-Präsident Trump einen iranischen Vorschlag für eine Waffenruhe und die Wiederöffnung der Straße von Hormus zurückgewiesen hatte. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg auf rund 5,2 % und erreichte den höchsten Stand seit 2007.



Nvidia gewann 1,7 %, nachdem der Konzern sein Aktienrückkaufprogramm um 150 Mrd. $ aufgestockt hatte. Boeing brach um 6,9 % ein. Die US-Luftfahrtbehörde verschiebt wegen eines neuen Softwareproblems die Zertifizierung der 737 Max 10.



Heute kommt um 11:00 Uhr das Wirtschaftssentiment der Eurozone. Um 15:00 Uhr werden die US-Hauspreise nach Case-Shiller veröffentlicht. Um 16:00 Uhr folgen die JOLTS-Stellenangebote in den USA sowie das US-Verbrauchervertrauen.



Für den DAX spricht zunächst mehr für einen verhaltenen Start mit leicht positiver Tendenz. In Asien verlieren Nikkei und Kospi, während Brent heute Morgen nochmals auf rund 106,40 $ steigt.



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Oliver Kantimm, Bernecker-Redaktion





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