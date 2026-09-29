Emittent / Herausgeber: Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH / Schlagwort(e): Fonds/Sonstiges

Warburg Invest stärkt Vertriebsteam für weiteres Wachstum



29.09.2026 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Warburg Invest | Hamburg 29. September 2026 Warburg Invest stärkt Vertriebsteam für weiteres Wachstum Dr. Sigrun Lüttringhaus als Leiterin Vertrieb und Jens T. Heß als Senior Berater neu im Team

Ausbau des Vertriebs unterstützt nächste Wachstumsphase von Warburg Invest Hamburg, 29. September 2026 - Warburg Invest verstärkt ihr Vertriebsteam. Mit der Ernennung von Dr. Sigrun Lüttringhaus zur Leiterin Vertrieb und Jens T. Heß als weiterem Senior Berater erhöht das Unternehmen seine vertriebliche Schlagkraft und stellt die Weichen für weiteres Wachstum. Dr. Sigrun Lüttringhaus wird künftig das Vertriebsteam leiten und direkt an die Geschäftsführung von Warburg Invest berichten. Die promovierte Volkswirtin kommt von Union Investment, wo sie die letzten Jahre als Direktorin im Vertrieb für die Betreuung kirchlicher Institutionen und Stiftungen zuständig war. Sie verfügt über langjährige Erfahrung in der Asset Management-Branche. Vor ihrem Wechsel in den Vertrieb leitete Dr. Sigrun Lüttringhaus verschiedene Projekte zum Ausbau des institutionellen Immobiliengeschäfts für Union Investment und war in der Konzernstrategie der DZ BANK tätig. Jens T. Heß bringt umfassende Vertriebsexpertise in seine neue Rolle als Senior Berater bei Warburg Invest ein. Er verfügt über langjährige Erfahrung in der Beratung und Betreuung institutioneller Investoren sowie im Business Development für renommierte Asset-Management-Gesellschaften. Vor seinem Wechsel zu Warburg Invest war er als Direktor bei FERI tätig und verantwortete dort das Business Development sowie die Betreuung institutioneller Kunden. Weitere Stationen seiner beruflichen Laufbahn waren Invesco, Berenberg und Union Investment. Jens T. Heß verfügt über einen Master of Business Administration (MBA) mit Schwerpunkt Finance. Warburg Invest forciert mit der Verstärkung des Vertriebsteams den Ausbau des institutionellen Geschäfts, das eine stetig wachsende Bedeutung in der Wachstumsstrategie hat. Für die nächsten Monate ist eine weitere Aufstockung des Vertriebsteams geplant. "Mit Dr. Sigrun Lüttringhaus und Jens T. Heß haben wir zwei erfahrene und erfolgreiche Fach- und Führungskräfte gewonnen, die unser Vertriebsteam perfekt ergänzen. Unser Ziel ist es, unsere Marktpräsenz weiter zu stärken und Warburg Invest als zuverlässigen und kompetenten Partner im institutionellen Geschäft weiter zu etablieren", erklärt Martin Hattwig, Geschäftsführer der Warburg Invest. "Ich freue mich, die Leitung des Vertriebs bei Warburg Invest zu übernehmen und zusammen mit einem starken Team wichtige Impulse für das weitere Wachstum dieses renommierten Asset Managers beitragen zu können", sagt Dr. Sigrun Lüttringhaus. Über die Warburg Invest: Die Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH ("Warburg Invest") ist ein 1987 gegründeter Asset Manager mit Sitz in Hamburg und Teil der traditionsreichen M.M.Warburg & CO Gruppe. Mit rund 40 Mitarbeitenden verwaltet Warburg Invest ein Gesamtvermögen von mehreren Milliarden Euro für institutionelle und private Anleger. Das Haus steht für aktives Portfoliomanagement, konsequentes Risikomanagement und maßgeschneiderte Lösungen über verschiedene Anlageklassen hinweg. Hier trifft jahrzehntelange Expertise auf modernste Portfoliomanagement-Ansätze. Warburg Invest hat bereits 2015 den ersten Fonds aufgelegt, in dem soziale und ökologische Kriterien berücksichtigt werden. Heute arbeiten ESG-Spezialisten direkt mit dem Portfoliomanagement zusammen und begleiten die Nachhaltigkeitsfonds nach Artikel 8 und 9 der Offenlegungsverordnung. Weitere Informationen finden Sie unter www.warburg-fonds.com .



Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Originalinhalt anzeigen: EQS News