Öl, Raffinerien und Energieinfrastruktur standen im September plötzlich wieder hoch im Kurs. Fünf US-Energieaktien legten zweistellig zu - zwei davon sogar um mehr als 30 Prozent. Zum Ende des Septembers 2026 zeigte sich der breite Aktienmarkt uneinheitlich. Während viele Anleger ihre Portfolios für das Schlussquartal neu ausrichteten, entwickelte sich im Energiesektor eine auffällige relative Stärke. Besonders gefragt waren Unternehmen aus dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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