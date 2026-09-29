Seit Ende September gelten beim Einkaufen neue Kennzeichnungsregeln - und die sollen dazu beitragen, dass Verbraucher:innen nicht mehr durch Greenwashing-Aussagen wie "umweltfreundlich" oder "nachhaltig" getäuscht werden. Der Kaffee ist "klimaneutral", das T-Shirt "nachhaltig" und auf dem Shampoo prangt ein grünes Siegel mit einem Blatt. Wer einkauft, begegnet solchen Versprechen inzwischen fast überall - doch was sie tatsächlich bedeuten, ist häufig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n