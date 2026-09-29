Gold Hunter Resources: 13 Bohrungen abgeschlossen - jetzt entscheidet das Labor

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Sechs Zielgebiete und knapp 2.900 Bohrmeter: Gold Hunter hat die Feldsaison auf Great Northern beendet. Nun stehen die Analyseergebnisse im Mittelpunkt.

Gold Hunter Resources (CSE: HUNT; OTCQB: HNTRF; WKN: A2QPAL) hat die Bohrphase 2026 auf dem Great Northern Project in Neufundland offiziell beendet. Die Bohrkerne aus 13 Löchern mit einer Gesamtlänge von 2.879 Metern quer über sechs Zielgebiete liegen nun zur Auswertung beim Analyselabor ALS. Für Investoren beginnt damit die entscheidende Phase: Sobald die Ergebnisse eintreffen und von den Geologen interpretiert wurden, wird sich zeigen, welches Potenzial der hochgradig aussichtsreiche Strukturkorridor entlang der Doucers Valley Fault tatsächlich birgt.

Warum das Thor Deposit auf 2027 verschoben wird

Dass das Programm mit knapp 2.900 Metern deutlich unter der ursprünglich avisierten Obergrenze von 10.000 Metern blieb, ist auf eine strikte Budgetdisziplin des Managements zurückzuführen. Gold Hunter war nicht für eine fest zugesagte Meterzahl finanziert, sondern agierte mit einem festen Programmbudget von rund 3,8 Mio. Dollar (aus einer Gesamtfinanzierung von 6,7 Mio. Dollar). Da die tatsächlichen Bohrkosten pro Meter die Planannahmen erheblich überstiegen, wurde das Programm am 4. September 2026 mit Erreichen des Budgets plangemäß beendet.

Diese Kostensensibilität führte auch zu einer strategischen Verschiebung: Das prominente Thor Deposit wird erst 2027 gebohrt. Der Grund sind ausstehende Genehmigungen für die Reparatur einer Zufahrtsbrücke. Anstatt teure, helikoptergestützte Bohrungen durchzuführen, entschied sich das Unternehmen, den Landzugang abzuwarten, um die Kosten pro Bohrmeter niedrig zu halten. Das Potenzial läuft nicht weg: Thor verfügt laut technischem Bericht bereits über eine angezeigte Ressource von 879.000 Tonnen mit 1,79 g/t Gold (51.000 Unzen) sowie eine geschlussfolgerte Ressource von 67.000 Tonnen mit 1,97 g/t Gold (4.200 Unzen). (Hinweis des Unternehmens: Entsprechende Aktionärsbriefe, die den Zugang zu Thor noch als genehmigt darstellten, wurden korrigiert und von der Website entfernt).

Übersichtskarte des Great Northern-Projekts; Quelle: Gold Hunter Resources

Das Upside: Fünf regionale Gold-Ziele im Bohr-Fokus

Durch die Verschiebung von Thor verlagerte sich der Fokus der Bohrmannschaft auf regionale Ziele entlang der goldführenden strukturellen Abzweigungen der Doucers Valley Fault. Für diese Zonen lagen alle nötigen Genehmigungen vor. Die historischen Vorgaben, die in den kommenden Wochen durch die neuen Labordaten verifiziert werden sollen, sind beachtlich:

Kramer (3 Bohrlöcher): Ein offener, nordoststreichender Trend, an dem 2009 eine 30 Meter breite alterierte Granitzone mit sichtbarem Gold freigelegt wurde. Historische Proben lieferten hier bis zu 49,8 g/t Gold und 111,2 g/t Silber.



Simms Ridge (3 Bohrlöcher): Gebohrt wurde unterhalb mächtiger, an die Oberfläche tretender Quarzadern, aus denen historische Proben bis zu 26,63 g/t Gold ergaben.

Simms Ridge (3 Bohrlöcher): Gebohrt wurde unterhalb mächtiger, an die Oberfläche tretender Quarzadern, aus denen historische Proben bis zu 26,63 g/t Gold ergaben.

Incinerator (2 Bohrlöcher): Eine 1,8 Kilometer lange, strukturell kontrollierte Alterationszone. Historische Bohrungen (1987) trafen hier bereits auf 2,32 g/t Gold über 4,1 Meter und 1,06 g/t Gold über 15,6 Meter.

Incinerator (2 Bohrlöcher): Eine 1,8 Kilometer lange, strukturell kontrollierte Alterationszone. Historische Bohrungen (1987) trafen hier bereits auf 2,32 g/t Gold über 4,1 Meter und 1,06 g/t Gold über 15,6 Meter.

Viking North (Erstmals gebohrt): Eine 8,0 Kilometer lange Störungszone. Eine Bodenbeprobung von Magna Terra (2022) bestätigte hier eine riesige Gold-in-Boden-Anomalie (bis 203 ppb Gold, 41 Proben über 20 ppb). Das aktuelle Programm markiert den allerersten direkten Bohrtest dieser Struktur.

Viking North (Erstmals gebohrt): Eine 8,0 Kilometer lange Störungszone. Eine Bodenbeprobung von Magna Terra (2022) bestätigte hier eine riesige Gold-in-Boden-Anomalie (bis 203 ppb Gold, 41 Proben über 20 ppb). Das aktuelle Programm markiert den allerersten direkten Bohrtest dieser Struktur.

Viking Trend: Eine 6,4 Kilometer lange nordoststreichende Zone mit intensiver Deformation und Quarz-Sulfid-Adern, die das Programm abrundete (sowie der Schnittpunkt der Thor- und Viking-Trends).



Mit dem Abschluss der Winterisierungs- und Demobilisierungsarbeiten richtet sich der Blick bei Gold Hunter Resources nun vollständig auf den ausstehenden Newsflow. Die Integration der kommenden Laboranalysen in das 3D-Bohrmodell wird den Fahrplan und die Prioritäten für die Explorationssaison 2027 vorgeben.







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