WIESBADEN (ots) -- 5,6 % weniger unter Dreijährige in Kindertagesbetreuung als im Vorjahr, Betreuungsquote sinkt leicht auf 37,2 %- Auch Gesamtzahl der betreuten Kinder sinkt erneut, erstmals seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 2006 geht auch die Zahl der Kindertageseinrichtungen zurück- Zahl der Beschäftigten in Kindertageseinrichtungen steigt noch leicht, Zahl der Tagesmütter und -väter bereits im sechsten Jahr in Folge rückläufigDie Zahl der Kinder unter drei Jahren in Kindertagesbetreuung in Deutschland ist zum Stichtag 1. März 2026 gegenüber dem Vorjahr um rund 44 600 oder 5,6 % auf insgesamt 756 700 Kinder gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, nahm die Zahl der unter Dreijährigen in Kindertagesbetreuung damit im dritten Jahr in Folge ab. Seit dem bisherigen Höchststand im Jahr 2023 ging die Zahl um insgesamt 99 900 Kinder oder 11,7 % zurück. Diese Entwicklung hängt mit den sinkenden Geburtenzahlen in den vergangenen Jahren und der damit rückläufigen Zahl unter dreijähriger Kinder zusammen. Die Betreuungsquote unter Dreijähriger sank zum 1. März 2026 gegenüber dem Vorjahr leicht auf 37,2 % (2025: 37,8 %).Insgesamt 2,0 % weniger Kinder in KindertagesbetreuungInsgesamt waren am 1. März 2026 bundesweit 3 980 200 Kinder im Alter von 0 bis unter 14 Jahren in Kindertagesbetreuung. Das waren 79 200 oder 2,0 % weniger als im Vorjahr. Damit ging die Zahl der betreuten Kinder das zweite Jahr in Folge zurück. Bereits 2025 war die Gesamtzahl betreuter Kinder erstmals seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 2006 gesunken, nachdem sie zuvor kontinuierlich zugenommen hatte.Von den insgesamt betreuten Kindern wurden 3 848 800 (96,6 %) in einer Kindertageseinrichtung betreut. 131 400 Kinder (3,3 %) wurden in einer öffentlich geförderten Kindertagespflege betreut, etwa durch Tagesmütter oder -väter.Betreuungsquoten unter Dreijähriger im Osten nach wie vor höher als im WestenBei den Betreuungsquoten unter dreijähriger Kinder gibt es weiterhin deutliche Unterschiede zwischen den östlichen und westlichen Bundesländern: So waren in den östlichen Bundesländern (einschließlich Berlin) zum 1. März 2026 mehr als die Hälfte aller Kinder unter drei Jahren in einer Tagesbetreuung (53,5 %). In den westlichen Bundesländern war die Betreuungsquote mit 34,1 % nach wie vor deutlich geringer.Erstmals weniger Kindertageseinrichtungen, Personalzuwachs in Kindertageseinrichtungen schwächt sich abAm 1. März 2026 gab es bundesweit rund 61 000 Kindertageseinrichtungen. Das waren etwa 80 oder 0,1 % weniger als im Vorjahr. Damit sank die Zahl der Kindertageeinrichtungen erstmals seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 2006. Die Zahl der dort als pädagogisches Personal oder als Leitungs- und Verwaltungspersonal beschäftigten Personen stieg um 3 800 oder 0,5 % auf 799 500. Der Zuwachs fiel somit deutlich geringer aus als in den Vorjahren: In den zehn Jahren zuvor war die Zahl der Beschäftigten in diesem Bereich im Durchschnitt um rund 3,7 % pro Jahr gestiegen.Auch wenn der Anteil der Männer, die in der Kindertagesbetreuung tätig sind, nach wie vor klein ist, steigt er stetig an. Am 1. März 2026 waren 68 700 Männer im pädagogischen, Leitungs- und Verwaltungsbereich einer Kindertageseinrichtung beschäftigt. Im Vergleich zum Vorjahr waren dies 1 300 oder 2,0 % mehr. Der Männeranteil unter den Beschäftigten in diesem Bereich lag damit bei 8,6 %.Im Gegensatz zum Personal in Kindertageseinrichtungen sank die Zahl der Tagesmütter und -väter 2026 im sechsten Jahr in Folge, und zwar um 3 200 oder 8,6 % auf 34 200. Der Männeranteil bei den Tagespflegepersonen lag bei 4,6 %.Methodische Hinweise:Für die Statistiken der Kinder und tätigen Personen in Kindertageseinrichtungen und in öffentlich geförderter Kindertagespflege sowie in Großtagespflegestellen wurden alle Kinder angegeben, die am Stichtag ein Betreuungsverhältnis hatten, unabhängig davon, ob diese am Stichtag betreut wurden oder nicht. Beim Personal wurden alle Personen berücksichtigt, die am Stichtag in einem gültigen Arbeitsverhältnis tätig waren.Bei der Betreuungsquote handelt es sich um den Anteil der in Kindertageseinrichtungen (zum Beispiel Kindertagesstätte, Kinderkrippe, Hort) oder in öffentlich geförderter Kindertagespflege (zum Beispiel öffentlich geförderter Betreuungsplatz bei einer Tagesmutter oder einem Tagesvater) betreuten unter Dreijährigen an allen Kindern dieser Altersgruppe.Die Betreuungsquote beruht ab dem Berichtsjahr 2025 erstmals auf den Daten der Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2022. In den Vorjahren basierte die Bevölkerungsfortschreibung auf dem Zensus 2011. Ein Vergleich mit den Vorjahren ist daher nur eingeschränkt möglich.Weitere Informationen:Weitere Ergebnisse und Tabellen auch mit Bundesländer-Ergebnissen bietet die Themenseite "Kindertagesbetreuung" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes. Basisdaten zur Kindertagesbetreuung in Deutschland sind zudem über die Tabellen Kinder und tätige Personen in Tageseinrichtungen (22541), Kinder44600 und tätige Personen in Kindertagespflege (22543) und Personen in Großtagespflegestellen und betreute Kinder (22545) in der Datenbank GENESIS-Online verfügbar.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:Kinder- und JugendhilfeTelefon: +49 611 75 8121www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6360943