Berlin (ots) -ImunoXpert von Zentiva ist inzwischen in Online- und stationären Apotheken erhältlich. Das neue Nahrungsergänzungsmittel-Sortiment kombiniert bekannte Mikronährstoffe für das Immunsystem mit IMG Beta-(1,3/1,6)-D-Glucan aus dem Austernpilz: Die Suspension ImunoXpert Junior und die ImunoXpert Kapseln enthalten Vitamin C - allerdings in unterschiedlicher Konzentration. Die ab Oktober erhältlichen ImunoXpert Kautabletten enthalten Vitamin D und Zink. Das Sortiment richtet sich an Familien mit Kindern ab 3 Jahren ebenso wie an Erwachsene, die im Alltag Wert auf eine einfache Produktauswahl legen.Mit seinen drei Produkten bietet ImunoXpert für alle Bedürfnisse die passenden Mikronährstoffe für das Immunsystem. So wird aus Produktversprechen vor allem eines: eine unkomplizierte Auswahl für unterschiedliche Lebensphasen und Alltage.Drei Produkte, eine einfache WahlImunoXpert Junior Suspension ist für Kinder ab 3 Jahren vorgesehen. Sie enthält 10 mg Vitamin C und 10 mg IMG pro ml und ist gluten- sowie laktosefrei. Erhältlich ist sie in 120 ml und 250 ml.ImunoXpert Kautabletten sind ab Oktober verfügbar. Sie sind mit ihrem Himbeergeschmack wie für Jugendliche gemacht - aber auch für Erwachsene und Kinder ab 3 Jahren vorgesehen. Sie liefern pro Tablette 10 µg Vitamin D3, 5 mg Zink und 50 mg IMG. Außerdem sind sie zucker-, gluten- und laktosefrei.ImunoXpert Kapseln ergänzen das Sortiment um eine klassische Darreichungsform mit 100 mg Vitamin C und 100 mg IMG pro Kapsel, die insbesondere für Erwachsene interessant sein dürfte - aber bereits ab 6 Jahren eingenommen werden kann. Die Kapseln sind zucker-, gluten- und laktosefrei.Bekannte Mikronährstoffe und natürlicher Extrakt aus einem SpeisepilzVitamin C, Vitamin D und Zink tragen zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei. Ein weiterer Bestandteil der Rezeptur von ImunoXpert ist IMG beziehungsweise Beta-(1.3/1.6)-D-Glucan. Dieser Inhaltsstoff wird aus dem Austernpilz gewonnen und in einem patentierten, streng kontrollierten Verfahren verarbeitet.ImunoXpert bietet bekannte Mikronährstoffe für das Immunsystem in Produkten, die sich ins Familienleben ebenso wie in den mobilen Alltag Erwachsener leicht integrieren lassen: in flüssiger Form, zum Kauen oder klassisch als Kapsel - je nachdem, was besser passt.Weitere Informationen finden Sie unter www.imunoxpert.de.Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise.Über ZentivaZentiva steht für Gesundheit und Wohlbefinden für alle Generationen. Der Fokus liegt auf der Entwicklung, Herstellung und Bereitstellung hochwertiger, erschwinglicher Arzneimittel für über 100 Millionen Menschen in mehr als 40 Ländern in Europa. Zentiva verfügt über vier Produktionsstätten sowie ein breites Netzwerk externer Fertigungspartner. Mehr als 5.400 einzigartige Talente in über 30 Ländern arbeiten bei Zentiva - vereint durch ihr Engagement für die Menschen, die täglich auf unsere Produkte angewiesen sind. Besuchen Sie uns unter www.zentiva.com / www.zentiva.de oder auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zentiva/).Pressekontakt:WEFRA LIFE SOLUTIONS GmbHSusanne FleischerTel.: + (49) 069 69 50 0868susanne.fleischer@wefra.lifeOriginal-Content von: Zentiva, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132270/6360939