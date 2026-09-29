Athen, Griechenland (ots) -Die Zahl der Bewerbungen für mehrsprachige Stellen in Griechenland und Portugal stieg im Jahr 2025 im Vergleich zu 2024 um 37,9 %. Dies geht aus einer Datenanalyse von Speakit (https://www.speakitjobs.com/de) hervor, einer auf die Vermittlung mehrsprachiger Fachkräfte spezialisierten Personalvermittlungsagentur mit Standorten in Athen (Griechenland) und Lissabon (Portugal). Griechenland verzeichnete einen Anstieg von 51,8 %, während in Portugal ein Zuwachs von 26,3 % zu beobachten war.Gleichzeitig sank der Anteil der Bewerbungen, die zu einer erfassten Einstellung führten: in Griechenland von 4,28 auf 2,79 Prozent, in Portugal von 1,14 auf 0,79 Prozent, über beide Märkte von 2,57 auf 1,79 Prozent.Als Ursachen nennt Speakit mehr Bewerbungen pro Stelle, Mehrfachbewerbungen, unvollständig erfüllte Anforderungen, Abweichungen zwischen Gehaltserwartung und Angebot sowie Rückzüge während des Relocation-Prozesses."Das Interesse ist vorhanden. Entscheidend ist, wie präzise Unternehmen ihre Anforderungen formulieren und wie schnell sie entscheiden. Mehrsprachige Fachkräfte bewerben sich parallel in mehreren Ländern", sagt Valentina Filomanioti, Teamleiter.Deutschsprachige Profile zählen in beiden Ländern zu den gefragten Qualifikationen. Die portugiesische Behörde AIMA verzeichnete Ende 2024 rund 1,54 Millionen ausländische Einwohner, darunter 24.868 deutsche Staatsangehörige. Aktuell schreibt Speakit in beiden Märkten deutschsprachige Stellen (https://www.speakitjobs.com/de/jobs/lang/german) aus.https://www.speakitjobs.com/de/jobs/lang/germanSpeakit empfiehlt Arbeitgebern, Sprachniveau, Gehaltsspanne und Relocation-Bedingungen früh zu benennen, Entscheidungswege kurz zu halten und Relocation-Unterstützung als Teil des Angebots zu behandeln.Datengrundlage: interne Recruiting-Daten von Speakit, Vergleich 2024 und 2025; ergänzende Angaben von AIMA.Über Speakit: 2019 gegründete Personalberatung für mehrsprachige Rekrutierung, Standorte Athen und Lissabon, mehr als 28 Sprachen, über 3.000 Vermittlungen.https://www.speakitjobs.com/dePressekontakt:Valentina Filomanioti, Speakit, vfilomanioti@speakitjobs.com, +306944982442Original-Content von: S.P.K.T. OU, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183451/6360938