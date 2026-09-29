Berlin (ots) -Zigarettenabfälle gehören nicht auf Straßen, Plätze oder in Grünanlagen. Um die ordnungsgemäße Entsorgung vor Ort zu erleichtern, unterstützt der Bundesverband der Tabakwirtschaft und neuartiger Erzeugnisse (BVTE) die Stadt Lünen mit Sammelbehältern für Zigarettenabfälle.Im Rahmen eines gemeinsamen Ortstermins übergab BVTE-Hauptgeschäftsführer Jan Mücke die Sammelbehälter an Bürgermeisterin Martina Förster-Teutenberg und "Mein sauberes Lünen e.V.", die lokale Clean-up-Initiative, die sich für ein sauberes Stadtbild und gegen wilden Müll engagiert.Die Sammelbehälter sollen künftig an geeigneten Standorten in Lünen eingesetzt werden und Raucherinnen und Rauchern eine weitere einfache Möglichkeit bieten, Zigarettenabfälle ordnungsgemäß zu entsorgen. Damit wird die bestehende Arbeit der Stadt und der lokalen Clean-up-Initiative um eine praktische Entsorgungsmöglichkeit ergänzt."Wer raucht, trägt auch Verantwortung für die ordnungsgemäße Entsorgung seiner Zigarettenabfälle. Dafür braucht es neben Aufklärung und Eigenverantwortung auch die passende Infrastruktur. Mit den Sammelbehältern wollen wir gemeinsam mit der Stadt Lünen und 'Mein sauberes Lünen e.V.' einen konkreten Beitrag leisten", erklärt BVTE-Hauptgeschäftsführer Jan Mücke.Der Ortstermin fand wenige Tage vor dem jährlichen World Cleanup Day im September 2026 statt. Weltweit engagieren sich nicht nur an diesem Tag Menschen für saubere Städte und eine saubere Umwelt ein. Auch in Lünen setzen sich Bürgerinnen und Bürger sowie lokale Initiativen regelmäßig für ein sauberes Stadtbild und die Vermeidung von Abfällen ein.Die Unterstützung mit Sammelbehältern ist Teil der BVTE-Umweltkampagne "Ich rauche & achte auf die Umwelt". Seit dem Start der Kampagne im Jahr 2020 wurden bundesweit bereits mehr als eine Million Taschenaschenbecher kostenfrei verteilt sowie zahlreiche Sammelbehälter für Zigarettenabfälle an Kommunen und andere Partner bereitgestellt.Die Hersteller von Zigarettenfiltern finanzieren über den Einwegkunststofffonds bereits heute die Reinigungskosten der Kommunen mit jährlich rund 161 Millionen Euro. Aus Sicht des BVTE sollten die Mittel darüber hinaus stärker für Prävention, Aufklärung und zusätzliche Entsorgungsangebote eingesetzt werden. Denn wirksamer Umweltschutz gelingt nur, wenn geeignete Infrastruktur und Eigenverantwortung der Verbraucher Hand in Hand gehen.Pressekontakt:Ansprechpartner für Rückfragen:Bundesverband der Tabakwirtschaft und neuartiger Erzeugnisse (BVTE)Jan MückeHauptgeschäftsführerGeorgenstraße 2510117 BerlinTel. +49 30 88 66 36 - 123presse@bvte.debvte.de | achteaufdieumwelt.de | linkedin.de/company/bvteClean-up-Initiative Mein sauberes Lünen e.V.meinsauberesluenen@gmail.comRathaus:Daniel ClaeßenLeitung Kommunikation und Medienpressestelle@luenen.deStadt Lünen, Willy-Brandt-Platz 1, 44532 LünenTel. +49 2306 104-1501Original-Content von: Bundesverband der Tabakwirtschaft und neuartiger Erzeugnisse (BVTE), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141532/6360948