Johannesburg / 29. September 2026 / IRW-Press / Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass die Stammaktien des Unternehmens - "https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwater-ltd/" - mit Wirkung zum 6. Oktober 2026 (dem "A2X-Notierungsdatum") zur Aufnahme in die Liste der zum Handel an der A2X-Börse ("A2X") zugelassenen Aktienwertpapiere genehmigt wurden.

Die Primärnotierung von Sibanye-Stillwater an der JSE Limited, die Sekundärnotierung der American Depositary Shares an der New York Stock Exchange sowie das gezeichnete Aktienkapital des Unternehmens bleiben von der Sekundärnotierung an der A2X unberührt.

Die Zweitnotierung an der A2X soll Anlegern durch eine zusätzliche regulierte Handelsplattform einen besseren Zugang zu den Stammaktien von Sibanye-Stillwater ermöglichen, wodurch die Auswahlmöglichkeiten für Aktionäre erweitert und die Liquidität der Aktien des Unternehmens gefördert werden.

Die Stammaktien von Sibanye-Stillwater werden ab dem A2X-Notierungsdatum an der A2X gehandelt.

A2X ist eine lizenzierte Börse, die befugt ist, Unternehmen einen Zweitnotierungsplatz anzubieten, und wird von der südafrikanischen Financial Sector Conduct Authority sowie der Prudential Authority der Reserve Bank gemäß dem Finanzmarktgesetz 19 von 2012 in seiner geänderten Fassung reguliert.

Über Sibanye-Stillwater

Sibanye-Stillwater ist ein weltweit tätiger Bergbau- und Metallverarbeitungskonzern mit einem breit gefächerten Portfolio an Betrieben, Projekten und Investitionen auf fünf Kontinenten. Der Konzern ist zudem einer der weltweit führenden Recycler einer Reihe von Metallen und hält Beteiligungen an führenden Sekundärbergbaubetrieben.

Sibanye-Stillwater ist einer der größten Produzenten und Veredler von Platinmetallen (PGMs: Platin, Palladium, Rhodium, Iridium und Ruthenium) und gehört zu den führenden Goldproduzenten. Darüber hinaus produziert das Unternehmen Nickel, Chrom, Kupfer, Silber, Kobalt und Zink. Der Konzern hat sein Geschäftsfeld zudem auf den Abbau und die Verarbeitung von Batteriemetallen ausgeweitet und seine Präsenz in der Kreislaufwirtschaft durch den weltweiten Ausbau seiner Aktivitäten im Recycling und im Sekundärbergbau verstärkt. Weitere Informationen finden Sie unter www.sibanyestillwater.com.

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E-Mail: ir@sibanyestillwater.com

Website: www.sibanyestillwater.com

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In Europa

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