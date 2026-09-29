Die Zusammenarbeit ermöglicht den Einsatz qualifizierter Rust-Tools für sicherheitskritische Bahnanwendungen gemäß EN 50716

Universal Signalling Ltd, ein führendes Unternehmen für Bahnsignaltechnik, und das Team hinter Ferrocene, der qualitätsgesicherten, sicherheitsqualifizierten Rust-Toolchain, haben heute eine Kooperation zur Entwicklung des ersten Zertifizierungspakets für Rust in der Eisenbahnbranche gemäß EN 50716 bekannt gegeben. Ziel ist es, einen Zertifizierungspfad für den Einsatz der Programmiersprache Rust in sicherheitskritischen Bahnanwendungen zu etablieren.

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Ein Toast auf eine neue Zusammenarbeit! Felix Gilcher, der für Ferrocene verantwortliche Geschäftsführer, und Stephen Head, Chief Executive Officer von Universal Signalling, feiern ihre Partnerschaft zur Entwicklung des ersten Rust-basierten Zertifizierungspakets für die Eisenbahn.

Universal Signalling wurde 2022 mit dem Ziel gegründet, durch neuartige Architekturen und Herangehensweisen einen grundlegenden Wandel in der Leistungsfähigkeit digitaler Bahnsignalprodukte herbeizuführen. Dieser einzigartige Ansatz ermöglicht eine Umsetzung innerhalb von Tagen anstelle der Jahrzehnte, an die man in der Bahnbranche gewöhnt ist.

Die Produkte von Universal Signalling werden überwiegend in Rust entwickelt und nutzen QNX OS for Safety (QOS). Das Ferrocene-Team wird eine Rust-Integrationsschicht bereitstellen, die es den Anwendungen von Universal Signalling ermöglicht, auf QNX-Funktionalitäten zuzugreifen. Zudem stellt Ferrocene die Qualifizierungsunterlagen für die Ferrocene-Toolchain sowie die erforderlichen Bibliotheken bereit, um die Entwicklung und Zertifizierung der hochsicheren Software des Unternehmens gemäß EN 50716 zu unterstützen. Das Qualifizierungspaket mit allen erforderlichen Zertifizierungsunterlagen soll im Rahmen eines kommenden Ferrocene-Releases ausgeliefert werden. Das daraus resultierende Zertifizierungspaket wird alle notwendigen Elemente enthalten, um dem ersten Rust-basierten Bahnprodukt die Zertifizierung zu ermöglichen.

Dr. Nicholas Wright, CTO von Universal Signalling, erklärte: "Die einzigartigen Eigenschaften von Rust machen die Sprache zur naheliegenden Wahl für sicherheitskritische Bahnanwendungen doch ohne eine geeignete Zertifizierung und Qualifizierung kann sie nicht in der Praxis eingesetzt werden. Universal Signalling wurde gegründet, um grundlegende Innovationen in die Bahnsignalindustrie zu bringen, und unsere Partnerschaft mit dem Ferrocene-Team ist ein Paradebeispiel dafür. Gemeinsam gehen wir voran, damit die Eisenbahnbranche die besten verfügbaren Werkzeuge nutzen kann."

"Die Bahnsignaltechnik stellt einige der strengsten Anforderungen an Software-Sicherheit und -Zuverlässigkeit, und die starken Speichersicherheitseigenschaften von Rust machen die Sprache zu einer naheliegenden Wahl", sagte Felix Gilcher, verantwortlicher Geschäftsführer für Ferrocene. "Doch der Einsatz von Rust in diesem Umfeld erfordert mehr als nur die Sprache selbst: Es braucht eine robuste, qualifizierte Toolchain sowie die entsprechenden Prozesse zur Unterstützung der Zertifizierung. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Universal Signalling diese Grundlage zu schaffen und den Einsatz von Rust in der gesamten Bahnbranche zu ermöglichen."

Über Ferrocene

Ferrocene entstand 2019 bei der Ferrous Systems GmbH als Initiative, Rust für sicherheits- und missionskritische Branchen nutzbar zu machen. Daraus hat sich eine qualitätsgesicherte, TÜV-SÜD-qualifizierte Open-Source-Rust-Toolchain entwickelt.

Ferrocene ist für die sicherheitsgerichtete Entwicklung gemäß ISO 26262 (ASIL D), IEC 61508 (SIL 3) und IEC 62304 (Klasse C) qualifiziert und unterstützt Kundenzertifizierungen im Hinblick auf SIL 4 und DO-178C (DAL C). Ein zertifizierter Teil der Rust 'core' Bibliothek steht zudem für ISO 26262 (ASIL B) und IEC 61508 (SIL 2) zur Verfügung.

Ferrocene wird unter den Lizenzen MIT oder Apache 2.0 bereitgestellt und unterstützt eine Reihe qualifizierter Zielplattformen, darunter Linux, QNX, Red Hat In-Vehicle Operating System sowie Bare-Metal-Umgebungen auf verschiedenen Architekturen wie Arm und x86-64; weitere RTOS sind auf Anfrage erhältlich. Regelmäßige Requalifizierungen ermöglichen es Kunden, von den neuesten Rust-Funktionen zu profitieren, während die quelloffene Qualifizierungsdokumentation Transparenz und Flexibilität bei der Entwicklung sicherheitskritischer Systeme bietet. Weitere Informationen unter www.ferrocene.dev.

Über Universal Signalling

Universal Signalling hat seinen Hauptsitz in Derby, dem Herzen der britischen Eisenbahnindustrie. Das äußerst erfahrene Team hat weltweit über viele Jahre hinweg in den Bereichen Bahntechnik, Betrieb und Produktentwicklung gearbeitet, war jedoch zunehmend frustriert über das langsame Innovationstempo und die zögerliche Technologieeinführung in der Branche. Dies motivierte das Team, 2022 ein eigenes Unternehmen zu gründen. Innerhalb weniger Jahre konnte Universal Signalling Verträge zur Installation seiner neuartigen Technologie auf über 160 Kilometern Bahnstrecke in Wales abschließen, mehrere Innovationspreise und Branchenauszeichnungen gewinnen und erhält mittlerweile Anfragen aus der ganzen Welt. Weitere Informationen unter www.universalsignalling.com

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Sam Bemment

Chief Innovation Officer

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Jessie Glockner

Global PR Manager, Ferrous Systems GmbH

jessie.glockner@ferrous-systems.com

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