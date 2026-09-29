BÖRSE AKTUELL: Höhere Zinsen in Australien und weiterer Anstieg der Ölpreise

In unseren aktuellen Börsen News erfahren Sie alles zu den wichtigsten Entwicklungen an den internationalen Finanzmärkten. Von geldpolitischen Entscheidungen in Australien über steigende Rohstoffpreise bis hin zu aktuellen Trends im Krypto-Sektor.

???? Was heute für deutsche Anleger insbesondere relevant ist

Inflations- und Zinsängste belasten den DAX: Die anhaltend hohen Energiepreise und der Anstieg des Brent-Ölpreises heizen die globale Inflation erneut an. Dies setzt auch europäische Staatsanleihen unter Druck und trübt die Stimmung am deutschen Aktienmarkt.

Europäische Debatte um Haushaltskürzungen: Der Vorstoß mehrerer EU-Länder (darunter Deutschland, Österreich und die Niederlande) für drastische Ausgabenkürzungen in Milliardenhöhe in Brüssel könnte mittelfristig Einfluss auf die europäische Finanzpolitik, Infrastrukturprojekte und staatliche Fördermittel haben.

Rohstoffsensitive Branchen im Blick: Durch den Streik in einer Schlüsselmine in Chile gerät die Kupferversorgung weiter unter Druck. Für die deutsche Industrie sowie Unternehmen aus dem Automobil-, Maschinenbau- und Energiewende-Sektor bedeutet dies anhaltend hohe Beschaffungskosten für Industriemetalle.

Sichere Häfen gefragt: Trotz kurzfristiger Schwankungen bei Gold (Druck durch steigende US-Anleiherenditen) schichten viele Investoren angesichts geopolitischer Spannungen im Nahen Osten und im Handelskonflikt verstärkt Kapital in defensive Sachwerte um.

?? Makroökonomie - Notenbanken

Zinserhöhung in Australien: Die Reserve Bank of Australia (RBA) hat ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf 4,60 - angehoben - den höchsten Stand seit 2011. Als Grund nennt die Notenbank die hartnäckig hohe Inflation und gestiegene globale Energiepreise. Weitere Zinsschritte werden nicht ausgeschlossen.

Arbeitsmarkt und Haushalte: Die Lage der australischen Haushalte bleibt stabil, während sich der Arbeitsmarkt wie erwartet leicht abkühlt.

Währungsallianz USA-Japan: Japans Finanzministerin Satsuki Katayama kündigte eine engere Währungskooperation mit den USA an. Sie bezeichnete die aktuelle Unterbewertung des Yen als problematisch, betonte jedoch, dass der Markt die Zinsen bestimme.

Strenge Finanzdisziplin in der EU: Mehrere europäische Staaten fordern deutliche Budgetkürzungen von der EU-Kommission, was eine breite Diskussion über die künftige Stabilität der EU-Finanzen ausgelöst hat....

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