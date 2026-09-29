Ein Programm aus Hackathon und Delegationsreise hat europäischen Gründer:innen den Zugang zu Forschungsförderung, Kapital und Märkten in Hongkong, auf dem chinesischen Festland und darüber hinaus geebnet. Welche Vorteile bietet Hongkong, die bei europäischen Tech-Gründer:innen so gut ankommen? Überall in Europa blicken Tech-Gründer:innen über ihre Heimatmärkte hinaus auf der Suche nach Wachstumskapital und größeren Chancen - viele richten dabei ihren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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