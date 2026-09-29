Das Starship von SpaceX hat seinen erneuten Testflug erfolgreich abgeschlossen und es dabei sogar bis in den Orbit geschafft. Allerdings kam es auch bei diesem Test zu Problemen, die den Verlauf des Starship-Fluges beeinflussten. SpaceX hatte in den vergangenen Monaten mit einigen Problemen am Starship und bei den Testflügen des Raumschiffes zu kämpfen. Da bei einem Flug der Booster unsanft ins Meer stürzte und explodierte, verhängten die Behörden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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