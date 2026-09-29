München (ots) -Strom war für viele Unternehmen lange vor allem ein Kostenfaktor. Doch inzwischen wird die Energieversorgung zunehmend zu einer strategischen Frage, denn volatile Strompreise, Elektrifizierung, steigende Energiebedarfe und höhere Anforderungen an Nachhaltigkeit stellen mittelständische Unternehmen vor neue Herausforderungen. Gerade für energieintensive Betriebe können Stromkosten die Wettbewerbsfähigkeit spürbar beeinflussen, gleichzeitig wächst die Bedeutung einer zuverlässigen und planbaren Versorgung.Photovoltaikanlagen, Batteriespeicher und intelligentes Energiemanagement eröffnen neue Möglichkeiten. Sie ermöglichen es, Energie selbst zu erzeugen, Verbrauch und Erzeugung besser aufeinander abzustimmen und stärker auf Preisschwankungen zu reagieren. Wer seine Stromversorgung heute aktiv gestaltet, kann ohne Investitionskosten besser kalkulieren, Versorgungssicherheit erhöhen und langfristig Wettbewerbsvorteile schaffen.Jochen Schneider ist Geschäftsführer der Wattstor GmbH. Im Interview erklärt er, weshalb Wattstor ein "Next Generation Stromanbieter" ist - und warum gerade der Mittelstand davon nur profitieren kann.Herr Schneider, Wattstor ist ein "Next Generation Stromversorger". Was versteht man darunter?Unser Konzept lässt sich im Wesentlichen auf drei Begriffe reduzieren: lokale Stromerzeugung, smartes Energiemanagement und langfristige Partnerschaften. Lokale Stromerzeugung bedeutet, den Strom dort zu erzeugen, wo er dann auch verbraucht wird. Wir setzen dabei vor allem auf Photovoltaik kombiniert mit Batteriespeichern. Dadurch entsteht ein dezentrales Energiesystem, bei dem Strom möglichst direkt vor Ort erzeugt und genutzt wird. Leistungsfähige Software verbindet die Anlagen, Speicher und Verbraucher, steuert sie intelligent und sorgt dafür, dass alles optimal zusammenspielt. Unsere Anlagen sind individuell auf den Kunden zugeschnitten und auf eine langfristige Zusammenarbeit von 10, 15 oder 20 Jahren ausgelegt. So schaffen wir über viele Jahre einen nachhaltigen wirtschaftlichen Vorteil.Wattstor verbindet Batteriespeicher, Photovoltaik und intelligente Energiemanagement-Software. Welchen Vorteil bringt diese Kombination?Unser Vorteil ist ein voll integriertes Gesamtsystem aus Photovoltaik, Batteriespeicher und intelligenter Software. Wir stimmen alle Komponenten aufeinander ab und übernehmen Planung, Bau, Finanzierung und Betrieb. Unsere Kund:innen beziehen den Strom, ohne selbst zu investieren oder technische Risiken tragen zu müssen, und gleichzeitig optimieren wir die Anlage laufend und sorgen für mehr Unabhängigkeit von Strompreisen und Marktschwankungen.Was ist der Unterschied zwischen Ihrem Price Protect und einem klassischen Stromvertrag?Wir verbinden das Beste aus zwei Welten: einen garantierten Preis mit einer festen Obergrenze - und gleichzeitig die Flexibilität eines dynamischen Tarifs. Für unsere Kund:innen bedeutet das Planungssicherheit nach oben und die Möglichkeit, von günstigen bzw. negativen Marktpreisen zu profitieren. So lassen sich Stromkosten langfristig kalkulieren, ohne auf die Vorteile eines flexiblen Strommarkts zu verzichten. Unser Modell ist besonders für Unternehmen interessant, die keine eigenen Ressourcen für Energieinfrastruktur und Energiemanagement aufbauen möchten.Was ist Ihr größter Wettbewerbsvorteil?Unser größter Vorteil ist die integrierte Lösung aus einer Hand in einer langfristigen Partnerschaft. Wir übernehmen Technik, Finanzierung und Betrieb und stimmen alle Elemente intelligent aufeinander ab. Unsere Kund:innen haben somit nur einen Ansprechpartner, keinen organisatorischen Aufwand und kein finanzielles Risiko.Sie sind seit 25 Jahren in der Energiebranche unterwegs. Was hat Sie zu Wattstor gezogen?In den rund 20 Jahren, in denen ich mich bereits mit Themen der Energiewende beschäftige, habe ich gelernt, dass die Zukunft in der integrierten Betrachtung von Technologie, Software, Finanzierung und Energieversorgung liegt. Genau diesen Ansatz setzen wir bei Wattstor um. Wir haben schon mehr als 200 Projekte in ganz Europa umgesetzt und die Wattstor GmbH ist bereits das vierte Unternehmen, das ich aufbaue.Wer sollte sich jetzt an Sie wenden?Unsere Zielgruppe sind Geschäftsführer:innen im Mittelstand, die sich nicht jedes Jahr aufs Neue mit dem Thema Strom beschäftigen wollen. Sie möchten ihre Energieversorgung langfristig lösen, auf lokal erzeugte, grüne Energie setzen und sich damit unabhängiger von Marktschwankungen machen.Wattstor ist der Next-Generation-Stromversorger, der Unternehmen dabei unterstützt, ihre Energieversorgung nicht dem Markt zu überlassen. Wattstor ermöglicht Gewerbe- und Industrieunternehmen, Strom dort zu erzeugen, zu speichern und intelligent zu steuern, wo er benötigt wird: am eigenen Standort. Als Next-Generation-Stromversorger verbindet Wattstor moderne Energietechnologie mit einer langfristigen wirtschaftlich fairen Partnerschaft.Pressekontakt:N: Arlette Beck, Senior Marketing ManagerinT: +49 15140724203E: arlette.beck@wattstor.comW: www.wattstor.com/deOriginal-Content von: Wattstor GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182743/6360982