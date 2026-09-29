Globale Web3-Offensive: CT3 kündigt Auftritt auf dem CoinFerenceX Summit 2026 in Singapur an

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Singapur festigt seinen Ruf als globaler Dreh- und Angelpunkt der Kryptoindustrie. Am 5. und 6. Oktober findet in der Flower Field Hall im Bereich Gardens by the Bay die CoinFerenceX Singapore 2026 statt - der weltweit erste dezentral organisierte Web3-Gipfel. Für das Infrastrukturunternehmen CT3 markiert dieses Event einen entscheidenden Schritt nach vorn: Das Projekt wird erstmals im Rahmen einer großen internationalen Konferenz auf der Hauptbühne vertreten sein.

Als offizieller Sprecher tritt Leandro Gomes auf, der bei CT3 als Chief Technology Officer sowie Leiter für Partnerschaften und Governance agiert. Für die Plattform stellt dieser Vortrag eine gezielte Initiative dar, um das Projekt im institutionellen Umfeld zu etablieren und die Marktpräsenz des CT3GB-Tokens auszubauen.

Austausch mit den Schwergewichten der Branche

Das Konferenzprogramm bringt einflussreiche Entscheidungsträger aus dem gesamten Web3-Sektor an einen Tisch. Zu den Referenten gehören Branchengrößen wie Sandeep Nailwal von Polygon Labs, Alicia Kao von KuCoin, Vugar Usi von MEXC, Kevin Lee von BingX, Kyle Chiu von Gate.io und Jessica Walker von Binance.

Besondere Bedeutung hat für CT3 der direkte Draht zum Team von Polygon Labs. Die gesamte dezentrale Speicherarchitektur des Unternehmens läuft bereits seit Januar 2026 nativ auf dem Polygon-Netzwerk, was die Konferenz zu einer perfekten Plattform für vertiefende Gespräche macht.

Praxistauglicher Web3-Einsatz im Rampenlicht

Der Vortrag von Leandro Gomes fokussiert sich auf konkrete Nutzungsszenarien dezentraler Systeme, die über reine Marktspekulationen hinausreichen.

Zunächst wird erläutert, wie Non-Fungible Tokens als Instrumente der Rechte- und Zugriffsverwaltung dienen können. CT3 setzt dies bereits produktiv um, indem individuelle NFT-Zugangsschlüssel den geschützten Zugriff auf verschlüsselte Datensätze regeln.

Darüber hinaus beleuchtet der Beitrag die Voraussetzungen für den praktischen Einsatz von Web3 in traditionellen Unternehmen, insbesondere im Hinblick auf Systemarchitektur und Skalierbarkeit. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der verteilten Datenspeicherung, die zentrale Ausfallrisiken beseitigt und die Abhängigkeit von marktbeherrschenden Cloud-Konzernen beendet.

Synergien durch die Krypto-Woche in Singapur

Der Zeitpunkt der Konferenz ist strategisch gewählt, da unmittelbar danach am 7. und 8. Oktober die weltbekannte Leitmesse TOKEN2049 mit über 25.000 Gästen beginnt. Die Konzentration führender Branchenvertreter in Singapur nutzt CT3 für konkrete wirtschaftliche Ziele.

Im Vordergrund steht die Akquise neuer Unternehmenskunden mit hohem Speicherbedarf, um das Datenvolumen im Netzwerk zu vergrößern und die operativen Einnahmen zu steigern. Zudem will das Projekt seine Reputation bei institutionellen Partnern festigen und neue Schnittstellen zu externen Web3-Protokollen aufbauen.

Kapitalaufbau und Vorbereitung des Listings von CT3GB

Die Konferenz eröffnet zudem direkte Kontakte zu spezialisierten Risikokapitalgebern. Angesichts wachsender Datenmengen soll strategisches Kapital helfen, die Kapazitäten zügiger zu erweitern, die Produktentwicklung voranzutreiben und die wirtschaftliche Abhängigkeit von der internen Investmentplattform schrittweise zu verringern.

Gleichzeitig nutzt das Team die Gelegenheit zu direkten Gesprächen mit Tier-1-Kryptobörsen über ein künftiges Listing des CT3GB-Tokens. Diese Gespräche stützen sich auf bereits angelaufene Maßnahmen: Die Smart Contracts durchlaufen unabhängige Sicherheitsprüfungen, Liquiditätsreserven für das Market-Making werden bereitgestellt und die Netzwerkkapazitäten werden vorsorglich auf Spitzenbelastungen nach dem Handelsstart vorbereitet.

Über CT3

CT3 entwickelt dezentrale Speicherlösungen für Enterprise- und Web3-Anwendungen. Die Technologie verschlüsselt und verteilt Daten über unabhängige Netzwerkknoten, was zentrale Schwachstellen ausschließt. Die Zugriffsrechte sind an NFT-Schlüssel gebunden und lassen sich transparent auf der Blockchain verifizieren, sodass die Datenhoheit dauerhaft bei den Nutzern verbleibt.