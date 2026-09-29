FRANKFURT (dpa-AFX) - Die hohen Ölpreise und der Anstieg der Renditen an den Anleihemärkten bleiben am deutschen Aktienmarkt auch am Dienstag im Blick. Allerdings hält sich der deutsche Aktienmarkt in diesem Umfeld recht robust. Mangels richtungsweisender Impulse warten Anleger vielmehr ab.

Und so zeigte sich der Dax zum Handelsstart prozentual unverändert bei 25.378 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen legte um 0,1 Prozent auf 30.920 Punkte zu. Der EuroStoxx 50 indes, Leitindex der Eurozone, stieg etwas deutlicher mit plus 0,4 Prozent auf 6.327 Zähler.

Während die Ölpreise wieder stiegen, bestehe weiterhin Hoffnung auf eine diplomatische Einigung im Krieg zwischen den USA und dem Iran. "Und während sich die Rendite der dreißigjährigen Bundesanleihe in großen Schritten der 4-Prozent-Marke nähert, ist die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinsanhebung durch die Europäische Zentralbank (EZB) im Oktober auf 40 Prozent gesunken", erklärt Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank die seit einiger Zeit nur geringfügigen Bewegungen im Leitindex.

Die Wahrscheinlichkeiten für einen Zinsschritt in den USA steigt ihm zufolge indes. Die US-Notenbank Fed sei bei der Inflationsbekämpfung noch etwas hinter der Kurve, während die EZB deutlich früher mit Zinsanhebungen begonnen habe./ck/mis

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