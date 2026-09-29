München (ots) -- CaptionCast macht professionelle Hörbuchproduktion für kleine Verlage und Indie-Autoren erschwinglich: Was im Studio Wochen dauert, schafft die Plattform in einem Bruchteil der Zeit.- Auf der Frankfurter Buchmesse (07. - 11.Oktober) stellt das Team die Plattform vor.Knapp jeder zweite Deutsche hört regelmäßig Hörbücher, Hörspiele oder Podcasts. 4,2 Millionen Menschen kauften 2025 digitale Hörbücher, Tendenz steigend. Und trotzdem erscheinen die meisten Bücher nie als Audio. Der Grund ist simpel: Eine professionelle Studioproduktion kostet zwischen 5.000 und 10.000 Euro. Für kleine Verlage und Indie-Autoren ist das nicht darstellbar. Detlef Wiese will das ändern.Der Tonmeister hat mit CaptionCast eine Audioplattform geschaffen, die die Hörbuchproduktion radikal vereinfacht. Sein Versprechen: Was im Studio Wochen dauert, schafft seine Plattform in unter einer Stunde. "Der Hörbuchmarkt ist reif für Disruption", sagt Wiese, "wir positionieren uns genau zwischen teuren Studioproduktionen und minderwertigen Text-to-Speech-Lösungen."Wiese beschreibt seinen Qualitätsanspruch: "Wir machen keine Wörter zu Audio, sondern wir sind eine Audioplattform, wo man hinterher ein hochqualitatives Produkt rausbekommt. Wenn ich unsere Beispiele mit Soundeffekten höre, bekomme ich eine Gänsehaut. Das sollen andere auch kriegen."So funktioniert CaptionCastNutzer laden ihr Manuskript auf der Plattform hoch. CaptionCast analysiert den Text automatisch. Die Software erkennt Kapitelstrukturen, identifiziert Dialoge und ordnet sie einzelnen Charakteren zu. Für jede Figur schlägt die Plattform passende Stimmen vor, kuratiert aus einem Pool synthetischer und perspektivisch auch menschlicher Sprecher:innen. Nutzer können Stimmen anhören, austauschen und anpassen. Soundeffekte und Musik lassen sich hinzufügen. Am Ende steht ein fertig produziertes Hörbuch, psychoakustisch optimiert und in Streaming-Qualität. Die kreative Kontrolle bleibt beim Verlag oder Autor, die Technik läuft im Hintergrund. Entwickelt wurde die Plattform von Detlef Wiese gemeinsam mit CTO Florian Wickert, die seit über 15 Jahren im Audiobereich zusammenarbeiten.Die Plattform ist bewusst europäisch aufgestellt: DSGVO-konform, EU AI Act-ready und zunehmend auf europäischen Servern. Erste Verlage produzieren bereits selbstständig auf CaptionCast, einige Hörbücher sind schon bei Streaming-Diensten verfügbar.Über 30 Jahre Audioerfahrung und mehrere PatenteWiese bringt über 30 Jahre Erfahrung in Audio Engineering und Broadcasting mit. 2012 gründete er Binauric und entwickelte mit Boom Boom den ersten Bluetooth-Lautsprecher mit 3D-Aufnahmefunktion, später folgten die OpenEars-Kopfhörer für binaurale 3D-Aufnahmen. Das Team kooperiert seit Jahren mit dem Institut für Kommunikationssysteme (IKS) der RWTH Aachen. Wiese hält mehrere Patente im Audiobereich. Diese Expertise macht laut Wiese den Unterschied. Viele Text-to-Speech-Lösungen klingen synthetisch, weil sie von Entwicklern stammen, die Code verstehen, aber nicht Audio. CaptionCast setzt auf Psychoakustik.Abo-Modell für einen Markt mit zehntausenden Büchern jährlichCaptionCast setzt auf ein Abo-Modell mit nutzungsabhängigen Komponenten, sowie einem Festpreis für Einmalnutzer. Die Zielgruppe: Verlage, Autoren, Selbstverleger, perspektivisch alle, die Text in Audio verwandeln wollen. Die Rechnung ist einfach: In Deutschland erscheinen jährlich zehntausende Bücher. Nur ein Bruchteil wird zum Hörbuch.Plattform auch für professionelle Sprecher:innenWiese betont: CaptionCast soll Sprechern keine Jobs wegnehmen, sondern neue Möglichkeiten schaffen. Auf der Roadmap steht ein Marktplatz, auf dem sich professionelle Sprecher:innen registrieren und ihre Stimmen für das Klonen freigeben können, mit transparenter Vergütung und Sichtbarkeit. Das gibt der Plattform eine menschliche Komponente. Parallel entstehen erste Integrationen mit Autorentools. Gemeinsam mit Hermes 3000, einer KI-gestützten Schreibplattform mit über 2.000 Autor:innen, die den gesamten Schreibprozess begleitet, bietet CaptionCast Verlagen erstmals einen durchgängigen Workflow von der Texterstellung bis zum fertigen Hörbuch.Auf der Frankfurter Buchmesse (07.-11. Oktober) ist das Team von CaptionCast am Stand J11 in Halle 4.1 vertreten und gibt Interessierten Einblicke in die Hörbuchproduktion.Hier (https://drive.google.com/file/d/1LPU0OGZN48_ZbWC-6t_-R0LnJfxFO0kF/view) geht es zur Hörprobe einer CaptionCast-ProduktionHier (https://captioncast.media/presse) geht es zum Press Kit von CaptionCastHier (https://drive.google.com/drive/folders/1EsXgVU-fHAuDkAnumn2nQlSOMfuuYkVd) finden sich PressebilderÜber CaptionCastCaptionCast (https://captioncast.media/) ist eine Audioplattform für Verlage, Autor:innen und Selbstverleger. Nutzer laden ihr Manuskript hoch, die Plattform analysiert automatisch Struktur, Kapitel und Dialoge, ordnet Charaktere zu und schlägt passende Stimmen vor. Erste Integrationen mit Autorentools wie Hermes 3000 ermöglichen einen nahtlosen Workflow vom Schreiben bis zum fertigen Hörbuch. Das Ergebnis sind Hörbücher, Hörspiele und Audio-Teaser in Tonmeisterqualität, mit Soundeffekten und Musik. Die Plattform ist DSGVO-konform und EU AI Act-ready. 2026 wurde CaptionCast mit dem RedTech IBC Best in Show Award ausgezeichnet, der Innovation und Exzellenz in der internationalen Radio- undDigital-Audio-Branche würdigt. Hinter CaptionCast steht Gründer Detlef Wiese (Tonmeister, über 30 Jahre Audioerfahrung) gemeinsam mit CTO Florian Wickert (RWTH Aachen) und CMO Isabel Wiese. Ihre Mission: Jedes Buch verdient ein Hörbuch - auch Backlist-Titel, Nischenpublikationen und Werke kleinerer Verlage.Pressekontakt:Agentur Frau Wenk +++ GmbHSara Frenzcaptioncast@frauwenk.de+49 (0) 176 30787257Detlef Wiesedetlef@captioncast.media+49 (0) 171 830 5175Original-Content von: CaptionCast, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183499/6360987