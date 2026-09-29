Viele Texte zur Nachfolge starten beim Kaufpreis. Dieser beginnt am Tag danach - wenn niemand mehr da ist, der den §34f-Fondsbestand führt. Was dann mit Kunden, Courtage, Pools und Angehörigen passiert, entscheidet oft mehr über den Fortbestand als jede Bewertungstabelle. Ein Artikel von Michael Zikeli, Analyst und Berater, Thomas S. Weber Investmentvermittlung GmbHMontagmorgen. Das Telefon klingelt. Ein Kunde will wissen, ob sein Sparplan angepasst wurde. Die Depotbank fragt nach einer Vermittlerzuordnung. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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