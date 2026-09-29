Teures Öl und kletternde Anleiherenditen belasten die Frankfurter Börse am Dienstag. Hoffnungen auf eine rasche Einigung zwischen Washington und Teheran schwinden, zugleich wetten Investoren auf weitere US-Zinserhöhungen. Bei RWE sorgt ein mögliches Uniper-Gebot für Diskussionen, FMC leidet unter einer Kurszielsenkung.Der DAX gibt vor dem Xetra-Start leicht nach. Gegen 8:50 Uhr notierte der Leitindex bei 25.438 Punkten und damit 0,24 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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