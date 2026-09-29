Berlin (ots) -Welche Folgen hat eine Krebsdiagnose für den Arbeitsalltag? Die neue "Work & Cancer Conference" thematisiert am 4. Februar 2027 das Arbeiten mit und nach Krebs aus Sicht von Betroffenen, Angehörigen, Kolleg:innen, Führungskräften, HR und Organisationen. Im Fokus steht, welche Bedürfnisse, Erwartungen und Anforderungen aufeinandertreffen und wie passende Lösungen im Arbeitsalltag aussehen können. Anmeldungen für die kostenfreie Online-Konferenz sind ab sofort über die Website https://workandcancer.de/conference möglich. Veranstalter ist das Loud & Clear Institut aus Berlin."Beim Arbeiten mit und nach Krebs kann es kein Schema F geben", sagt Rebecka Heinz, Initiatorin der Work & Cancer Conference und Geschäftsführerin des Loud & Clear Instituts. "Wir müssen lernen, genau hinzugucken, zuzuhören und Fragen zu stellen, um herauszufinden, was die Diagnose für die betroffene Person ganz individuell bedeutet. Gleichzeitig bekommen wir Betroffene die Diagnose nicht im luftleeren Raum. Sie kann Auswirkungen auf Kolleg:innen, Führungskräfte und Teams haben, auf Projekte, Prozesse und das Miteinander, und sie kann insbesondere Selbstständige oder auch Angehörige vor große Herausforderungen stellen."Wie gehen wir mit Krebs im Arbeitskontext um? Welche Erfahrungen haben Unternehmen und Organisationen gemacht? Was können wir voneinander lernen?Die Konferenz nimmt bewusst die Perspektiven aller Beteiligten in den Blick. Themen sind unter anderem das Arbeiten während der Therapie, der Wiedereinstieg, Langzeitfolgen, berufliche Entwicklung, Karriere mit und nach Krebs und der Umgang mit einer Erkrankung im Team. Auch Angehörige, die Unterstützung und ihren eigenen Beruf miteinander vereinbaren müssen, stehen im Mittelpunkt."Wir müssen darüber sprechen, was die Beteiligten brauchen, was sie voneinander erwarten und wo ihre Grenzen liegen. Nur wenn wir die Seiten der jeweils anderen mitberücksichtigen, können wir gemeinsam für einen guten Umgang mit Krebs im Arbeitskontext sorgen", erläutert Rebecka Heinz.Die Konferenz findet am Weltkrebstag von 10 bis 17 Uhr online statt und verbindet persönliche Erfahrungen mit Fachwissen, Expertise und konkreten Beispielen aus Unternehmen. In Gesprächen, Panels und kurzen Impulsen soll erörtert werden, welche Ansätze sich in der Praxis bewährt haben, wie Unternehmen strukturell dafür sorgen können, dass eine gute Unterstützung nicht von einzelnen Personen abhängt, und was die Beteiligten voneinander lernen können. Interessierte können den ganzen Tag oder einzelne Programmpunkte besuchen. Das Programm wird in den kommenden Monaten veröffentlicht. Informationen und den Link zur Anmeldung gibt es unter https://workandcancer.de/conference.Über das Loud & Clear InstitutDie Loud & Clear Institut GmbH entwickelt Formate, Inhalte und Angebote an der Schnittstelle von Gesundheit, Arbeit und Kommunikation. Zum Institut gehören die Awareness-Marke einevonacht, das Work & Cancer Lab und die Loud & Clear Agency. Im Work & Cancer Lab bündelt das Institut seine Arbeit zum Thema Arbeiten mit und nach Krebs. Zu seinem Kundenkreis zählen Konzerne ebenso wie Einrichtungen der öffentlichen Verwaltung. Im Work & Cancer Think Tank werden gemeinsam mit Unternehmen Fragen aus der betrieblichen Praxis aufgegriffen und Lösungsansätze diskutiert. Der Work & Cancer Circle bietet Betroffenen Impulse und einen regelmäßigen Raum für Austausch und gegenseitiges Sparring. Die Arbeit wird von Projekt Schmetterling gefördert.Über die Work & Cancer ConferenceDie Work & Cancer Conference ist ein Format des Work & Cancer Lab. Sie thematisiert Krebs im Berufsleben aus den Perspektiven von Betroffenen, Angehörigen, Kolleg:innen, Führungskräften, HR und Organisationen. Die Konferenz findet am Weltkrebstag, dem 4. Februar 2027, statt. Sie ist online und kostenfrei.Über Rebecka HeinzRebecka Heinz ist Gründerin und Geschäftsführerin des Loud & Clear Instituts. Nach ihrer Brustkrebsdiagnose 2021 gründete sie während ihrer Chemotherapie das Projekt einevonacht. Seit 2022 setzt sie sich gemeinsam mit Anna Papadopoulos im Work & Cancer Lab für einen neuen Umgang mit Krebs im Arbeitskontext ein. Sie ist Initiatorin der Work & Cancer Conference und Gründungsmitglied im Aktionsbündnis Arbeiten mit chronischen Erkrankungen und nicht sichtbaren Behinderungen.Pressekontakt:Loud & Clear Institut GmbHRebecka Heinz+49 1520 1515038hallo@loudandclear-institut.dehttps://loudandclear-institut.deOriginal-Content von: Loud & Clear Institut GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183503/6360995