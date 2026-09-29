Datum der Anmeldung:
25.09.2026
Aktenzeichen:
B3-103/26
Unternehmen:
Galileo BidCo GmbH, München (Bridgepoint Group, London/UK); Erwerb sämtlicher Anteile an und alleiniger Kontrolle über Altano International GmbH, Dülmen
Produktmärkte:
Pferdekliniken, Plattform für Tierkliniken und Tierarztpraxen mit Schwerpunkt Pferde
25.09.2026
Aktenzeichen:
B3-103/26
Unternehmen:
Galileo BidCo GmbH, München (Bridgepoint Group, London/UK); Erwerb sämtlicher Anteile an und alleiniger Kontrolle über Altano International GmbH, Dülmen
Produktmärkte:
Pferdekliniken, Plattform für Tierkliniken und Tierarztpraxen mit Schwerpunkt Pferde
© 2026 Bundeskartellamt