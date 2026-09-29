Datum der Anmeldung:
25.09.2026
Aktenzeichen:
B3-104/26
Unternehmen:
Curium US Holdings LLC, Boston, MA/USA (Fonds der Cap Vest Partners); Erwerb sämtlicher Anteile an und Kontrolle über Lantheus Holdings, Inc., Bedford, MA/USA
Produktmärkte:
Diagnostika für PET SPECT (Produkte u.a. Pylclari Neuraceq), Radioligand-Therapie (RLT), Radiopharmazie
25.09.2026
Aktenzeichen:
B3-104/26
Unternehmen:
Curium US Holdings LLC, Boston, MA/USA (Fonds der Cap Vest Partners); Erwerb sämtlicher Anteile an und Kontrolle über Lantheus Holdings, Inc., Bedford, MA/USA
Produktmärkte:
Diagnostika für PET SPECT (Produkte u.a. Pylclari Neuraceq), Radioligand-Therapie (RLT), Radiopharmazie
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