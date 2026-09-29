Datum der Anmeldung:
24.09.2026
Aktenzeichen:
B8-91/26
Unternehmen:
Eneco Wind B.V., Niederlande; Equinor Renewables B.V. und Equinor Holding Netherlands B.V, Niederlande; Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens
Produktmärkte:
Entwicklung Errichtung und Betrieb von (Offshore) Windparks
24.09.2026
Aktenzeichen:
B8-91/26
Unternehmen:
Eneco Wind B.V., Niederlande; Equinor Renewables B.V. und Equinor Holding Netherlands B.V, Niederlande; Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens
Produktmärkte:
Entwicklung Errichtung und Betrieb von (Offshore) Windparks
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