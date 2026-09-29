Datum der Anmeldung:
24.09.2026
Aktenzeichen:
B8-92/26
Unternehmen:
Lubmin-Brandov Management GmbH, Frankfurt am Main; Kontrollerwerb an Lubmin- Brandov Assets GmbH & Co. KG, Essen und Lubmin-Brandov Assets Beteiligungs-GmbH, Essen
Produktmärkte:
Gaspipeline
24.09.2026
Aktenzeichen:
B8-92/26
Unternehmen:
Lubmin-Brandov Management GmbH, Frankfurt am Main; Kontrollerwerb an Lubmin- Brandov Assets GmbH & Co. KG, Essen und Lubmin-Brandov Assets Beteiligungs-GmbH, Essen
Produktmärkte:
Gaspipeline
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