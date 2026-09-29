Datum der Anmeldung:
23.09.2026
Aktenzeichen:
B6-63/26
Unternehmen:
NOZ Medien Verlags GmbH, Osnabrück; Erwerb von Anteilen sowie gemeinsamer Kontrolle über die ZGO Zeitungsgruppe Ostfriesland GmbH, Leer, sowie Anteils- und Kontrollerwerb über die Arbeitsgemeinschaft ostfriesischer Zeitungsverlage GbR, Rhauderfehn
Produktmärkte:
Anzeigenblätter, regionale Abonnement Tageszeitungen
23.09.2026
Aktenzeichen:
B6-63/26
Unternehmen:
NOZ Medien Verlags GmbH, Osnabrück; Erwerb von Anteilen sowie gemeinsamer Kontrolle über die ZGO Zeitungsgruppe Ostfriesland GmbH, Leer, sowie Anteils- und Kontrollerwerb über die Arbeitsgemeinschaft ostfriesischer Zeitungsverlage GbR, Rhauderfehn
Produktmärkte:
Anzeigenblätter, regionale Abonnement Tageszeitungen
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