Datum der Anmeldung:
21.09.2026
Aktenzeichen:
B1-141/26
Unternehmen:
aptus 2754. GmbH, München; Erwerb aller Anteile an der ebutec Holding GmbH, Dortmund
Produktmärkte:
Energetische Sanierung von Dächern und Fassaden, Herstellung von Belüftungsanlagen und RWA, Installation und Wartung von Lüftungs- und Photovoltaikanlagen sowie RWA
21.09.2026
Aktenzeichen:
B1-141/26
Unternehmen:
aptus 2754. GmbH, München; Erwerb aller Anteile an der ebutec Holding GmbH, Dortmund
Produktmärkte:
Energetische Sanierung von Dächern und Fassaden, Herstellung von Belüftungsanlagen und RWA, Installation und Wartung von Lüftungs- und Photovoltaikanlagen sowie RWA
© 2026 Bundeskartellamt