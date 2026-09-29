Vielen Unternehmen fehlt jedoch dafür noch die technische Basis. Gerade im Mittelstand liegen Daten in getrennten Systemen, alte Anwendungen laufen auf eigenen Servern.
Damit rückt eine zweite Phase des KI-Booms in den Fokus: Nach Chips, Rechenzentren und Sprachmodellen geht es zunehmend um die Modernisierung der Unternehmens-IT. Vernetzte Software, Cloud-Technologien und eine moderne Datenarchitektur werden zur Voraussetzung für den produktiven KI-Einsatz.
Der wachsende Kostendruck durch Fachkräftemangel und internationalen Wettbewerb beschleunigt diese Entwicklung. Bevor KI Kosten senken kann, müssen Unternehmen zunächst in ihre IT investieren - und genau daraus könnte die nächste Welle des KI-Booms entstehen.
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