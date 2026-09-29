München (ots) -- Elke zieht nach zwei Jahren Suche endlich um- Lausi kehrt vorzeitig aus ihrer Suchttherapie zurück- Eine neue Doppelfolge "Hartz, Rot, Gold" am 29. September 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+Ein neues Zuhause, offene Rechnungen und schwierige Entscheidungen: Bei Elke steht nach langer Suche endlich der Wohnungswechsel bevor. Lausi versucht unterdessen, nach dem vorzeitigen Ende ihrer Suchttherapie wieder Fuß zu fassen. Und auch für Sabrina und Paddy bleiben zentrale Fragen rund um Wohnen, Beziehung und Zukunft weiter ungelöst. Eine neue Doppelfolge "Hartz, Rot, Gold" am 29. September 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.Für Elke wird es in Gelsenkirchen ernst: Nach zwei Jahren Wohnungssuche zieht die 72-Jährige in eine barrierefreie Wohnung ohne Schimmelprobleme. Leider lassen die Helfer auf sich warten und der Termin für die Schlüsselübergabe rückt näher.Lausi hat ihre Therapie in Zwickau nach sechs Wochen vorzeitig abgebrochen und ist wieder in Dresden. Eine Wohnung ist bereits in Aussicht, zunächst muss noch die Finanzierung durch das Jobcenter geklärt werden. Gelingt ihr der erhoffte Neuanfang?Sabrina kommt in ihrem Streit mit dem Vermieter nicht zur Ruhe. Neben bestehenden Mängeln zweifelt die 41-Jährige auch an den Angaben zur Wohnungsgröße, zusätzlich sorgt eine Kündigung für Unsicherheit. Als sich die Situation zuspitzt, sucht Sabrina Unterstützung bei der Polizei.Paddy steckt in mehreren Bereichen fest. Der geplante Umzug nach Ostdeutschland scheint vom Tisch und auch seine Beziehung zu Jasmin steht auf wackeligen Beinen: Während sie von Hochzeit und einer gemeinsamen Familie träumt, ist Paddy unsicher, ob er für diese nächsten Schritte in der Beziehung bereit ist.Farina erlebt in Witten den nächsten Rückschlag. Nachdem der Wagen ihres Partners Mike bereits verkauft werden musste, springt nun auch ihr Kleinwagen nicht mehr an. Sollte mehr als die Batterie betroffen sein, könnte die Reparatur für die Familie teuer werden.Natascha erhält unerwartet finanziellen Spielraum: Rückzahlungen vom Stromanbieter und vom Jobcenter bringen ihrer Familie knapp 1.000 Euro. Das zusätzliche Geld kommt zur richtigen Zeit, denn für die Kinder steht Fasching vor der Tür.Eine neue Doppelfolge "Hartz, Rot, Gold" am 29. September 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Das Format wird produziert von Madame Zheng.Weitere Informationen und Bildmaterial gibt es im Media Hub: Hartz Rot Gold - RTLZWEI Unternehmen (https://unternehmen.rtl2.de/sendungen/hartz-rot-gold)Über "Hartz, Rot, Gold":Die Sozialreportage "Hartz, Rot, Gold" begleitet Menschen, die in den ärmsten Regionen Deutschlands leben, unter anderem dem Ruhrgebiet und dem "Zwei-Städte-Staat" Bremen-Bremerhaven. Sie leben dort, wo die Wenigsten einen festen Job haben und damit oft jeden Cent zweimal umdrehen müssen.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6360999