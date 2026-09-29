Zürich (ots) -In der Serie "Success Stories" von localsearch, Digital Partner der Schweizer KMU, berichtet Merz Automobile, wie ein digitaler Neustart die Online-Buchungen verdoppelt hat.Die Merz Automobile AG (https://www.merzautomobile.ch/) ist ein Familienunternehmen und die offizielle Subaru-Vertretung in Baden. Seit 2018 führen André und Shirley Merz den Betrieb. Die Angebote reichen vom Erstgespräch über den Verkauf von Neu- und Occasion-Fahrzeugen bis hin zu persönlichem Service und Reparaturen. Um all diese Stärken digital sichtbar zu machen, setzte der Autohandel gemeinsam mit localsearch auf einen komplett neuen Online-Auftritt.Digitaler Neustart mit localsearchIm Zentrum stand eine moderne Website mit einem Online-Buchungssystem. Diese macht nicht nur die individuelle Beratung, hohe Servicequalität und langjährige Erfahrung sichtbar. Kundinnen und Kunden finden die Garage einfacher und können Termine bequem online buchen. Ergänzend setzte localsearch gezielte Online-Kampagnen für Autohandel, Leasingangebote und Werkstattdienstleistungen um.All diese Massnahmen zeigen messbare Wirkung. Heute verzeichnet die Merz Automobile AG rund doppelt so viele Online-Terminbuchungen wie zuvor (https://www.localsearch.ch/de/kundenstimmen/andre-shirley-merz/). Besonders Werkstatt-Termine und Reifenwechsel werden häufiger digital gebucht. Dass die Kundinnen und Kunden zufrieden sind, zeigt auch das Google-Rating von 5,0 Sternen.Online näher an der KundschaftFür André und Shirley Merz ist gerade die integrierte Online-Terminvereinbarung eine spürbare Entlastung. "Sie erleichtert unsere tägliche Arbeit enorm und spart uns viel administrativen Aufwand im Büro. Der Service wird von unseren Kundinnen und Kunden sehr geschätzt und gern in Anspruch genommen."Mit der Hilfe von localsearch hat Merz Automobile (https://www.local.ch/de/d/baden/5400/autohandel-occasionshandel/merz-automobile-ag-HRX1dQOKaMgVKU2DNiSOqg) seine Online-Präsenz konsequent weiterentwickelt - und bleibt somit auch in Zukunft nah an den Bedürfnissen und Wünschen der Kundschaft.Über localsearchlocalsearch (Swisscom Directories AG) ist ein Schweizer Unternehmen, das KMU beim digitalen Marketing unterstützt. Es bietet Buchungsplattformen (local.ch, search.ch, renovero.ch), Beratung und innovative Lösungen, um Unternehmen auf dem digitalen Markplatz professionell zu präsentieren und Kunden zu gewinnen.Pressekontakt:localsearch (Swisscom Directories AG)Stefan Wyss, Head of CommunicationsT +41 58 262 76 82stefan.wyss@localsearch.chOriginal-Content von: localsearch, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/125003/6360998